Coalición Canaria pide al Cabildo de Gran Canaria apoyo para rehabilitar el poblado de San Fernando de Maspalomas

Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria pedirá al gobierno insular que apoye y colabore en la recuperación y puesta en valor del poblado de San Fernando de Maspalomas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. La consejera y portavoz nacionalista, Vidina Cabrera, avanzó que la iniciativa se elevará al próximo pleno del mes de abril, según ha informado la formación en un comunicado. Ya en 2021 y con otro grupo de gobierno, la Corporación anunció un plan de embellecimiento del poblado de San Fernando que abarcaría desde la recuperación de plazas de aparcamiento y la ampliación de aceras y bordillos hasta la ampliación del parque municipal que se encuentra en la zona, un proyecto que aún no se ha ejecutado. Este pubelo es el primer núcleo residencial de la costa del municipio, inaugurado el 1 de marzo de 1961 y parte de sus instalaciones no se han renovado en 60 años.

Vidina Cabrera, consejera de CC en el Cabildo de Gran Canaria. / LP/DLP

El grupo plantea que el objetivo de la propuesta es reforzar la protección de un núcleo que considera parte del patrimonio histórico del municipio y, al mismo tiempo, atender a la comunidad que reside en el poblado. En su argumentación, los nacionalistas insisten en que se trata del primer asentamiento organizado de Maspalomas y del núcleo originario asociado a la transformación socioeconómica del sur de la isla. Según explicó Vidina Cabrera, la propuesta busca impulsar el reacondicionamiento y la mejora del poblado y reclama un papel activo del gobierno insular para avanzar en esa línea. Coalición Canaria defiende que el enclave debe ganar visibilidad institucional y que la rehabilitación debería abordarse con una intervención de carácter estructural.

Valor histórico y núcleo fundacional

El grupo nacionalista sostiene que el poblado forma parte de los patrimonios urbanos relevantes de la isla y que su recuperación contribuiría a reforzar su reconocimiento como núcleo fundacional del desarrollo turístico en el sur de Gran Canaria. En este sentido, señalan que la actuación permitiría mejorar la imagen del entorno y su conservación.

Coalición Canaria también plantea que, una vez rehabilitado, el poblado podría incorporarse a la oferta cultural vinculada a Maspalomas, con propuestas relacionadas con la historia, la arquitectura y la identidad local. En su exposición, mencionan posibilidades como rutas interpretativas y espacios culturales, así como medidas que favorezcan la revitalización del comercio local y una actividad económica asociada al entorno.

La iniciativa, en todo caso, quedará pendiente del debate y la posición que adopte el pleno del Cabildo de Gran Canaria cuando se someta a votación.