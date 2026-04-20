Condenado a 15 años de cárcel por asesinar a un joven a puñaladas en el parque Arnao de Telde

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a 15 años de cárcel a Mourad Boumeheta por asesinar a puñaladas el 31 de mayo de 2024 a Yassir Rami, un joven de 18 años con el que estaba enemistado desde la etapa en la que convivieron juntos en un centro de menores. El acusado reconoció durante la vista de conformidad celebrada este lunes que lo atacó armado con un cuchillo en cada mano en el parque Arnao de Telde y quiso pedir perdón "al tribunal, al país español y a los papás de este chico que, por desgracia, ha fallecido".

El agresor es un varón de 20 años —18 en el momento de los hechos— natural de Marruecos y sin antecedentes penales. Llegó en patera a las costas de Lanzarote y allí residió en un centro de acogida para menores migrantes, donde conoció a la víctima. En abril —según se cree— alcanzó la mayoría de edad y se quedó deambulando por las calles de Arrecife.

Asesinato en el parque Arnao de Telde. / La Provincia

Sin embargo, el 28 de mayo decidió trasladarse a la isla de Gran Canaria, donde permaneció varios días de okupa junto a unos conocidos en una nave abandonada del polígono de Las Huesas. Fue en ese lugar, situado a solo cuatro kilómetros del centro de Telde, donde se refugió después de cometer el crimen, en un intento de huir de los agentes que intentaban dar con su paradero.

El acusado mantenía una enemistad con la víctima desde que convivieron juntos en un centro de menores

El fiscal Ricardo de Mosteyrín y la defensa del acusado, que ejerce el letrado Armando Martín Bueno, alcanzaron un acuerdo en una vista preliminar celebrada antes del juicio. En virtud de este, el Ministerio Público rebajó la condena solicitada en un primer momento — de 20 años de cárcel— a 15 años, la mínima por el delito de asesinato. Además, se le impuso la obligación de indemnizar a los padres de la víctima en la cuantía de 100.000 euros.

El abogado defensor quiso trasladar en nombre de su representado su "más sentido pésame a la familia" y modificar las conclusiones de su compañero anterior, en el sentido de que reconoce los hechos y acepta la pena interesada por la Fiscalía. El magistrado Pedro Herrera, a la vista de ello, dictó una sentencia a viva voz, que contempla la expulsión del territorio nacional, con prohibición de regresar durante 10 años, una vez cumplidas tres cuartas partes de la condena o cuando se conceda el tercer grado o la libertad condicional.

Compró el arma en un bazar cercano

Mourad se dirigió en la mañana del día de los hechos con un cuchillo de cocina a un bazar cercano al parque Arnao, al que llegó sobre las 14:54 horas, para comprar otra arma de grandes dimensiones. En la grabación de las cámaras de seguridad se observa que no tiene suficiente dinero para pagarla y una clienta se ofrece a prestarle el euro que le falta para poder adquirirla.

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El joven continuó entonces su camino hacia el parque y se deshizo durante el trayecto del envoltorio de plástico que envolvía el cuchillo, el cual tiró al suelo sin más miramientos. Después, lo escondió entre la ropa y se dirigió sin previo aviso hacia donde se encontraba la víctima, que estaba acompañada de dos amigos.

El acusado empleó las dos armas, una en cada mano, para clavárselas tres o cuatro veces a Yassir en distintas zonas del cuerpo. Actuó, según el escrito de la Fiscalía, movido por la intención de "asegurar su muerte" y de impedirle cualquier posibilidad de defensa.

La pena impuesta incluye una indemnización de 100.000 euros a los padres de la víctima

Una de las puñaladas la dirigió al corazón, lo que provocó una herida mortal al hundir el cuchillo 19 centímetros entre la cuarta y la quinta costilla. Con ello, le seccionó la arteria aorta al joven, lo que le provocó un choque hipovolémico que le causó la muerte antes de la llegada de la ambulancia. Pese a los esfuerzos de los sanitarios para reanimarlo, fue imposible salvarlo.

Los acompañantes de la víctima intentaron en todo momento detener el ataque de Mourad y ayudar a su amigo en lo que esperaban a que llegase el personal médico. En las grabaciones se observa cómo se inclinaban sobre el joven para tomarle el pulso y darle sombra con la gorra que llevaba puesta. Cuando se dieron cuenta de que había fallecido, uno de ellos se inclinó hacia delante para darle un beso en la frente.