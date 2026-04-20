El Cuponazo de la ONCE y Mi Día reparten 46.000 euros en Gran Canaria: las localidades agraciadas

La suerte ha vuelto a visitar la isla de Gran Canaria. El Cuponazo de la ONCE ha repartido 40.000 euros en Telde y 3.000 euros en Mi Día de la ONCE en Vecindario, ambos el 17 de abril. Además, al día siguiente otros 3.000 euros en Agaete con Mi Día.

En lo que va de año, la ONCE ha repartido 11 Mi Día de la ONCE.

José Antonio Granado, agente vendedora de la ONCE desde septiembre de 2005, ha dado 40.000 euros en un Cuponazo en su punto de venta en la Plaza de San Gregorio en Telde.

José Antonio Granado, vendedor de la ONCE en Telde. / ONCE

Por su parte, Elena Cabrera, agente vendedora de la ONCE desde agosto de 2019, se encargó de repartir en la Avenida de Canarias de Vecindario, 3.000 euros en Mi Día de la ONCE.

Elena Cabrera Pérez, vendedora de la ONCE en Vecindario / ONCE

Mª del Pino Rivero, agente vendedora de la ONCE desde febrero de 2025, dio en el Puerto de las Nieves, en Agaete, 3.000 euros en Mi Día de la ONCE.

María del Pino Rivero, vendedora de la ONCE en el Puerto de Las Nieves, en Agaete. / ONCE

El Cuponazo y Mi día de la ONCE

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado. Con el nuevo modelo de “por los lados puedes ser ganador” premios de entre 500 euros y el reintegro de tres euros.

Mi día de la ONCE consiste en un juego en el que hay que elegir una fecha de entre las 36.525 comprendidas en un periodo de 100 años. Además, cada combinación llevará asignado automáticamente un Número de la Suerte comprendido entre el 1 y el 11. El importe por combinación es de 1 euro. Mi día de la ONCE celebra sorteos todos los días.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir en www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.