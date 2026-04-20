Finaliza el plan de empleo de Santa Lucía tras ocho meses de trabajos de limpieza en barrancos, costa y caminos rurales
El proyecto contó con una inversión de 267.421 euros y ocupó a 17 personas en labores de acondicionamiento en distintas zonas del municipio
El plan de empleo ‘Actividades de mejora del entorno de Santa Lucía’ ha finalizado esta semana tras ocho meses de trabajos en distintos puntos del municipio, con actuaciones centradas en la limpieza, acondicionamiento y mejora de espacios naturales. En el programa participaron 17 personas en situación de vulnerabilidad social, que desarrollaron tareas tanto en la zona alta como en el litoral.
El proyecto ha contado con un presupuesto de 267.421 euros, financiado por el Servicio Canario de Empleo y el Cabildo de Gran Canaria, con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Durante este periodo, los trabajos se han centrado en la limpieza de caminos rurales, la intervención en barrancos y zonas costeras, así como en el embellecimiento del paisaje y la retirada de residuos.
Las labores también incluyeron la retirada de desprendimientos y materiales acumulados tras el paso de la borrasca Therese, que afectó a diferentes puntos del municipio. Estas intervenciones permitieron mejorar la accesibilidad y el estado de diversas zonas naturales.
El concejal de Sostenibilidad, Mario Bordón, destacó que se trata de un plan “muy efectivo”, subrayando que se ha desarrollado en un contexto marcado por condiciones meteorológicas adversas. Según indicó, las actuaciones se han extendido por diferentes áreas del municipio con el objetivo de avanzar hacia un entorno más limpio y sostenible.
Inserción laboral y trabajo en equipo
Durante el acto de cierre celebrado en las oficinas municipales, las personas participantes valoraron la experiencia y agradecieron el apoyo recibido durante el desarrollo del programa. Entre otros aspectos, destacaron la orientación proporcionada por el personal municipal y el trabajo en equipo mantenido durante los meses de ejecución.
El plan de empleo se enmarca en las políticas públicas destinadas a favorecer la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad, al tiempo que contribuye a la mejora del entorno natural y urbano del municipio.
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