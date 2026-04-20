Gran Canaria refuerza su liderazgo en sostenibilidad insular con la Cumbre Global de Islas Sostenibles 2026

Gran Canaria acoge desde hoy la Cumbre Global de Islas Sostenibles (GSIS) 2026, un encuentro internacional que reúne a líderes de gobiernos insulares, instituciones de desarrollo, comunidad científica y sector empresarial para abordar los principales retos y oportunidades del desarrollo sostenible en territorios insulares.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destacó que "las islas han dejado de ser espacios donde imaginar el futuro para convertirse en territorios donde ese futuro se está construyendo, situándose en la primera línea tanto de los impactos como de las respuestas al cambio climático", y añadió que "lejos de ser periféricas, representan hoy espacios estratégicos capaces de anticipar soluciones, innovar en la gestión de recursos y liderar modelos de desarrollo más sostenibles que pueden ser replicables a escala global".

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, señaló que "la celebración de esta cumbre, con más de 400 inscritos, sitúa a Gran Canaria como un espacio de referencia global donde se está construyendo una agenda común para el futuro de las islas, en un momento clave para acelerar la transición hacia modelos más sostenibles y resilientes". Y subrayó que "los territorios insulares están en la primera línea de los impactos del cambio climático, pero también en la de las soluciones, lo que refuerza la necesidad de cooperación internacional para avanzar en una transición energética justa y nuevos modelos económicos sostenibles".

Asimismo, el fundador y CEO de Island Innovation, James Ellsmoor, afirmó que "las islas no están al margen de la transición global, sino que son espacios donde se desarrollan soluciones prácticas y escalables", y añadió que "este encuentro permite compartir lo que funciona y avanzar hacia la implementación, siendo Gran Canaria un anfitrión natural por su liderazgo en energías renovables y su papel como puente entre la acción local y el impacto global".

Impulsada por el Cabildo de Gran Canaria y coorganizado por Island Innovation e INFECAR Feria de Gran Canaria, la GSIS 2026 se celebra del 20 al 22 de abril en ExpoMeloneras, consolidándose como el principal foro mundial dedicado a impulsar el desarrollo sostenible en las islas.

Impulso global desde los territorios insulares

A lo largo de tres días, la cumbre abordará cuestiones clave como la transición hacia sistemas energéticos resilientes, la economía azul, la economía circular y el turismo sostenible, así como la adaptación al cambio climático y la movilización de financiación para el desarrollo económico sostenible.

El encuentro reúne a ministros, responsables de políticas públicas, inversores, investigadores y expertos en sostenibilidad de todo el mundo, con el objetivo de fomentar la colaboración intersectorial y acelerar la implementación de soluciones concretas en los territorios insulares.

En este contexto, las islas se posicionan como laboratorios de innovación en sostenibilidad, liderando iniciativas en energías renovables, resiliencia climática y modelos económicos sostenibles que pueden servir de referencia a escala global.

Una década liderando la transición energética

La celebración de esta cumbre internacional coincide con un momento clave para Gran Canaria, que acaba de conmemorar el décimo aniversario del Consejo Insular de la Energía, consolidándose como uno de los principales referentes en transición energética en Canarias. En la última década, la isla ha experimentado un crecimiento significativo en energías renovables, pasando de 120 megavatios instalados en 2015 a 440 en la actualidad, lo que la sitúa como motor energético del archipiélago.

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Este avance se ha acompañado de un proceso de transformación estructural del modelo energético, basado en la sostenibilidad, la autosuficiencia y la democratización del acceso a la energía, con un fuerte impulso al autoconsumo, que ya representa una de cada tres instalaciones en Canarias; y al desarrollo de infraestructuras clave como el almacenamiento energético o la movilidad eléctrica.