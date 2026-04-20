Gran Canaria se prepara para la Chacho Pool Party 2 - Especial Día de Canarias: música, comida y mucha diversión el 30 de mayo en Ocean Club Maspalomas

Un Día de Canarias diferente en Ocean Club Maspalomas. El próximo 30 de mayo de 2026, el sur de Gran Canaria se llenará de ritmo, color y diversión con la llegada de “Chacho Pool Party 2 a lo Bestia – Especial Día de Canarias”. El emblemático Ocean Club Maspalomas será el escenario de esta gran cita que promete convertirse en uno de los eventos más destacados del calendario festivo. En un entorno privilegiado junto a la piscina, la celebración combinará música en directo, animación y un ambiente veraniego perfecto para disfrutar del festivo canario.

Música en vivo y espectáculo sin pausa

El cartel artístico reúne a grandes nombres del panorama local, con actuaciones de Pepe Benavente, Nueva Línea, Armonía Show, Kilian Viera, Pedro Afonso, Tata Band, La Nueva Cantera y la Banda de Agaete. A lo largo de la jornada, que se extenderá de 12:00 a 22:00 horas, el público podrá disfrutar de un espectáculo continuo lleno de energía, ritmo y variedad musical para todos los gustos.

Una fiesta para toda la familia

“Chacho Pool Party 2 a lo Bestia” no es solo un evento musical, sino una auténtica fiesta familiar pensada para todas las edades. Los más peques tendrán su propio espacio de diversión con juegos, hinchables, pinta caras y actividades infantiles, mientras que los adultos podrán relajarse y disfrutar del ambiente. Además, no faltarán propuestas como comida típica, cañón de espuma y muchas sorpresas que garantizan entretenimiento durante todo el día.

Organización: BZK y No Dejes de Soñar

El evento está impulsado por las productoras BZK y No Dejes de Soñar, dos referentes en la organización de espectáculos en Canarias. Ambas entidades han unido fuerzas para crear una experiencia única que combina música, ocio y tradición, apostando por un formato innovador que pone en valor el talento local y el disfrute en comunidad.

Como incentivo para no perderse esta gran cita, la organización ha lanzado una promoción exclusiva: las primeras 500 entradas estarán disponibles por solo 15 €, incluyendo una consumición gratuita. Las entradas están disponibles en la web de MasTaquilla, pero date prisa antes que se agoten. Una oportunidad perfecta para asegurar el acceso a un evento que promete colgar el cartel de completo y convertirse en uno de los planes imprescindibles del Día de Canarias en 2026.