Ingenio remodela su centro deportivo con mejoras en instalaciones y reestructuración de actividades durante un año

El Centro Deportivo Ingenio iniciará a principios del mes de mayo un proceso de ampliación y mejora de sus instalaciones que permitirá incrementar la oferta deportiva y modernizar los espacios disponibles para la ciudadanía. La intervención contempla una transformación integral del recinto con nuevas áreas y servicios adaptados a la demanda actual. Las obras tienen una duración aproximada de un año

Entre las principales actuaciones previstas destaca la creación de una nueva sala de musculación de 672 metros cuadrados, lo que supone un incremento del 60,38% respecto a la actual. Además, se habilitará una tercera sala para actividades dirigidas, una ludoteca infantil y se incorporarán mejoras en los sistemas de climatización.

El proyecto incluye también la creación de una zona de ocio en la cubierta del edificio, destinada al barrio de El Cristo, que contará con canchas para fútbol sala y baloncesto 3x3, un área de calistenia y un parque infantil. A ello se sumarán nuevas oficinas para el área de Deportes, vestuarios con duchas y taquillas, así como la instalación de un ascensor para mejorar la accesibilidad.

Durante el desarrollo de las obras, la Piscina Municipal Manuel Ángel Estupiñán continuará funcionando con normalidad. Sin embargo, las actividades dirigidas serán reestructuradas: algunas seguirán en el propio centro con ajustes, mientras que otras se trasladarán al Pabellón Chano Melián.

Cierre temporal de espacios clave

Debido a la complejidad técnica de la intervención, que afecta a sistemas como electricidad, saneamiento, climatización o protección contra incendios, la sala de musculación y la sala 2 de actividades permanecerán cerradas de forma temporal. En concreto, la sala de musculación dejará de estar operativa a partir del 1 de mayo y hasta la finalización de las obras.

Las personas usuarias que tengan abonadas mensualidades desde esa fecha podrán optar por mantener su abono activo hasta la reapertura o solicitar la devolución del importe a través de la sede electrónica municipal.

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El horario de atención al público se mantiene de lunes a viernes de 6.00 a 22.00 horas y los sábados de 8.00 a 13.30 horas, donde el personal del centro atenderá cualquier consulta relacionada con el servicio o las modificaciones derivadas de las obras. La actuación busca dotar al municipio de unas instalaciones deportivas más completas, accesibles y adaptadas a las necesidades actuales, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio a medio y largo plazo.