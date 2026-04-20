Los Juegos del Verano vuelven a Mogán con más equipos y nuevas pruebas: cómo inscribirse

Mogán celebrará la segunda edición de Los Juegos del Verano los días 17 y 18 de julio en Arguineguín, con un formato ampliado respecto al estreno del año pasado. La cita aumenta el número de equipos participantes de 20 a 24, incorpora cinco pruebas nuevas y modifica varias de las ya realizadas en 2025, según se anunció este lunes en la presentación del evento. El acto tuvo lugar en el Centro Polivalente de Arguineguín y contó con la participación de la alcaldesa Onalia Bueno, el concejal de Eventos Deportivos Luis Becerra y el representante de la entidad promotora Evensur Eventos y Producciones, Antonio Martín. El Ayuntamiento enmarca la actividad en la programación de las Fiestas del Carmen de Arguineguín.

La organización prevé equipos de hasta 15 integrantes y mantiene un planteamiento centrado en la participación. Durante la presentación, se explicó que antes del inicio de las pruebas se realizará un pasacalles de presentación de los equipos, con salida desde la plaza Pérez Galdós.

Imagen de los Juegos del Verano de 2025. / LP/DLP

El concejal Luis Becerra señaló que el aumento a 24 equipos permitirá incorporar plazas para los tres primeros clasificados de la edición anterior y para el equipo procedente de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), una de las sedes del evento en la Península, quedando el resto de plazas disponibles para nuevos participantes.

Nueve pruebas y cinco incorporaciones

En total se disputarán nueve pruebas, con cinco incorporaciones para 2026 y cambios en parte de las dinámicas de 2025. Entre las nuevas propuestas se encuentra “El unicornio galopante”, una prueba por parejas en la que una persona participa con los ojos tapados mientras su compañero o compañera guía el recorrido para intentar explotar globos situados en una estructura. También se suman “El suelo es lava”, “El mercadillo”, “La torre de colores” y la “Catapulta de sopladeras”. La organización indicó que el conjunto de pruebas se desarrollará en enclaves conocidos de la localidad marinera y que se explicarán con detalle en un encuentro abierto a personas interesadas, previsto a las 19.00 horas en el Centro Polivalente de Arguineguín.

Inscripciones: fechas y web

El plazo de inscripción para Los Juegos del Verano estará abierto del 6 al 7 de mayo. Los equipos podrán tramitar la inscripción a través de la web www.evensur.es, donde también se publicará la información del evento.

Como novedad de esta edición, Mogán celebrará por primera vez Los Juegos del Verano Kids, una versión adaptada al público infantil y juvenil, prevista para el 25 de julio en el Campo de Fútbol Municipal de Mogán, en Playa de Mogán, también dentro de las Fiestas del Carmen.

Noticias relacionadas

Podrán participar un máximo de 20 equipos de hasta 12 integrantes. La composición exigirá al menos cuatro menores de 6 a 11 años y otros cuatro adolescentes de 12 a 17 años o, alternativamente, cuatro personas adultas de más de 18 años. El programa incluye seis pruebas y el plazo de inscripción se abrirá del 25 de mayo al 7 de junio, igualmente en www.evensur.es.