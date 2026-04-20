Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ángel SánchezQuevedo Las CanterasAsesinato en TeldePlan Insular de Ordenación de Gran CanariaCalor y calima en CanariasVíctor Eloy LópezRally Islas Canarias
instagramlinkedin

Nueva obra en la carretera del Norte de Gran Canaria: 16,5 millones para mejorar la GC-2 entre Las Palmas de Gran Canaria y Gáldar

El proyecto incluye fresado y reasfaltado, nueva señalización y barreras de seguridad, además de actuaciones en taludes, muros, pretiles y pasarelas.

Carretera del Norte de Gran Canaria (GC-2) a su paso por El Puertillo.

Carretera del Norte de Gran Canaria (GC-2) a su paso por El Puertillo. / José Carlos Guerra

R. Torres

Las Palmas de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado el inicio del expediente para licitar un nuevo contrato de 16.545.759 euros destinado a la renovación integral del pavimento de la GC-2, la carretera del Norte. La propuesta, elevada por la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, que dirige Augusto Hidalgo, contempla además actuaciones complementarias de mejora y seguridad en distintos elementos de la vía, según ha informado la Corporación en un comunicado.

La intervención se desarrollará a lo largo de cerca de 24 kilómetros de esta autovía, uno de los ejes de conexión entre Las Palmas de Gran Canaria y el norte de la isla. El ámbito de actuación incluye tramos que atraviesan los municipios de Arucas, Moya, Santa María de Guía y Gáldar, desde la salida norte del túnel Julio Luengo hasta el enlace de entrada a Gáldar–Sardina, en el entorno del puente de Los Tres Ojos.

Imagen de archivo de una actuación en la GC-2 en El Rincón.

Imagen de archivo de una actuación en la GC-2 en El Rincón. / LP/DLP

Dos lotes para ejecutar la obra

El contrato se ha dividido en dos lotes. El Lote 1, con una dotación de 8.882.258 euros, abarca desde el punto kilométrico 1+100 (salida por el norte del túnel Julio Luengo) hasta el enlace de Cardones, en Arucas, en el kilómetro 8+760. El Lote 2, presupuestado en 7.663.500 euros, se inicia en ese mismo entorno (a partir del kilómetro 8,7) y se prolonga hasta el kilómetro 25, correspondiente al enlace de entrada a Gáldar–Sardina.

Entre los trabajos previstos figura el fresado del firme y el reasfaltado completo de la calzada, junto con la instalación de nueva señalización horizontal. El proyecto también incorpora medidas para reforzar la seguridad vial, como la mejora del balizamiento y la sustitución de las barreras de seguridad a lo largo del tramo.

Taludes, muros, pretiles y pasarelas

Además de la renovación del pavimento, el contrato incluye actuaciones sobre elementos estructurales de la vía. Está prevista la estabilización de taludes, la reparación de muros de contención y de pretiles en algunos viaductos, así como mejoras en pasarelas sobre la autovía.

Noticias relacionadas y más

Con la aprobación del expediente, la Corporación insular activa la tramitación para sacar a licitación pública el contrato en los próximos meses. El plazo de ejecución previsto, una vez adjudicadas las obras, es de 21 meses. La Consejería de Obras Públicas señala que actualmente se ejecuta una actuación similar en la GC-3, con un importe global de 18 millones de euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La lucha de Ángel Sánchez por la vida: el exjugador de la UD Las Palmas y 'Uni', en estado crítico
  2. ¿Hasta cuándo durará este calor y calima en Canarias?
  3. Un artista canario devuelve la vida a una fachada abandonada de Las Alcaravaneras con un mural artístico
  4. Ni Barcelona, ni Madrid: la ciudad menos saludable de España está en Canarias
  5. La Aemet alerta de más calima en Canarias durante el domingo: estas son las islas con peor calidad de aire
  6. La Casa del Niño de Las Palmas de Gran Canaria acumula 35 años de abandono bajo basura y escombros
  7. ¿Qué va a pasar en Las Canteras? Quevedo cita a la isla tras el revuelo de Madrid y la filtración de Évole
  8. Pelea multitudinaria en La Isleta: un detenido y buscan a más implicados

Carlos Lafoz, director de Distribución de Endesa en Canarias, reconocido por su contribución a la transición energética de Gran Canaria

Carlos Lafoz, director de Distribución de Endesa en Canarias, reconocido por su contribución a la transición energética de Gran Canaria

Nueva obra en la carretera del Norte de Gran Canaria: 16,5 millones para mejorar la GC-2 entre Las Palmas de Gran Canaria y Gáldar

Nueva obra en la carretera del Norte de Gran Canaria: 16,5 millones para mejorar la GC-2 entre Las Palmas de Gran Canaria y Gáldar

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anula la revisión del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anula la revisión del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria

Condenado a 15 años de cárcel por asesinar a un joven a puñaladas en el parque Arnao de Telde

Condenado a 15 años de cárcel por asesinar a un joven a puñaladas en el parque Arnao de Telde

Gran Canaria se prepara para la Chacho Pool Party 2 - Especial Día de Canarias: música, comida y mucha diversión el 30 de mayo en Ocean Club Maspalomas

Cita a ciegas con Quevedo en Las Canteras: ¿qué significan las ocho estrellas que 'brillarán' en el cielo?

Cita a ciegas con Quevedo en Las Canteras: ¿qué significan las ocho estrellas que 'brillarán' en el cielo?

Valsequillo reúne 7.000 kilos de papas y 400 bandejas de piñas de millo en su feria agrícola: «Estos productos no tienen nada que ver con los del supermercado»

Valsequillo reúne 7.000 kilos de papas y 400 bandejas de piñas de millo en su feria agrícola: «Estos productos no tienen nada que ver con los del supermercado»

Gran Canaria: esta estación de servicio ofrece hoy lunes la Gasolina 95 más barata a 1,320 euros el litro

Gran Canaria: esta estación de servicio ofrece hoy lunes la Gasolina 95 más barata a 1,320 euros el litro
Tracking Pixel Contents