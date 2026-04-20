Nueva obra en la carretera del Norte de Gran Canaria: 16,5 millones para mejorar la GC-2 entre Las Palmas de Gran Canaria y Gáldar

El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado el inicio del expediente para licitar un nuevo contrato de 16.545.759 euros destinado a la renovación integral del pavimento de la GC-2, la carretera del Norte. La propuesta, elevada por la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, que dirige Augusto Hidalgo, contempla además actuaciones complementarias de mejora y seguridad en distintos elementos de la vía, según ha informado la Corporación en un comunicado.

La intervención se desarrollará a lo largo de cerca de 24 kilómetros de esta autovía, uno de los ejes de conexión entre Las Palmas de Gran Canaria y el norte de la isla. El ámbito de actuación incluye tramos que atraviesan los municipios de Arucas, Moya, Santa María de Guía y Gáldar, desde la salida norte del túnel Julio Luengo hasta el enlace de entrada a Gáldar–Sardina, en el entorno del puente de Los Tres Ojos.

Imagen de archivo de una actuación en la GC-2 en El Rincón. / LP/DLP

Dos lotes para ejecutar la obra

El contrato se ha dividido en dos lotes. El Lote 1, con una dotación de 8.882.258 euros, abarca desde el punto kilométrico 1+100 (salida por el norte del túnel Julio Luengo) hasta el enlace de Cardones, en Arucas, en el kilómetro 8+760. El Lote 2, presupuestado en 7.663.500 euros, se inicia en ese mismo entorno (a partir del kilómetro 8,7) y se prolonga hasta el kilómetro 25, correspondiente al enlace de entrada a Gáldar–Sardina.

Entre los trabajos previstos figura el fresado del firme y el reasfaltado completo de la calzada, junto con la instalación de nueva señalización horizontal. El proyecto también incorpora medidas para reforzar la seguridad vial, como la mejora del balizamiento y la sustitución de las barreras de seguridad a lo largo del tramo.

Taludes, muros, pretiles y pasarelas

Además de la renovación del pavimento, el contrato incluye actuaciones sobre elementos estructurales de la vía. Está prevista la estabilización de taludes, la reparación de muros de contención y de pretiles en algunos viaductos, así como mejoras en pasarelas sobre la autovía.

Con la aprobación del expediente, la Corporación insular activa la tramitación para sacar a licitación pública el contrato en los próximos meses. El plazo de ejecución previsto, una vez adjudicadas las obras, es de 21 meses. La Consejería de Obras Públicas señala que actualmente se ejecuta una actuación similar en la GC-3, con un importe global de 18 millones de euros.