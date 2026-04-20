San Bartolomé de Tirajana
La riada de Therese inunda la Charca de tilapia de las presas
Los investigadores recurren a nasas para continuar con los trabajos e intentar controlar la especie invasora
La riada que dejó Therese ha inundado la Charca de Maspalomas de la especie invasora tilapia de Mozambique procedente de las presas del interior. El consejero de Medio Ambiente del Cabildo, Raúl García Brink, reconoce que es una especie difícil de erradicar, pero que los estudios con las universidades canarias permitirá saber cómo actuar con este pez, para lo cual también se ha recurrido al uso de artes tradicionales de pesca como las nasas para su captura.
Las lluvias de la última borrasca hicieron correr los barrancos. Entre ellos, el de Maspalomas con agua de Fataga, que ha permitido regenerar la Charca con la abundante entrada de agua dulce desde el barranco y su conexión al mar, en un fenómeno que no se producía desde 2018.
Estudio científico
El consejero insular apunta que se ha detectado tras la riada la multiplicación de peces de la familia de la tilapia, que podrían haber llegado desde las presas del interior, lo que permitirá abrir nuevas conclusiones sobre su procedencia originaria.
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha estado llevando a cabo junto a la empresa pública Gesplan y el Cabildo un proyecto para estudiar la biodiversidad de la Charca. El objetivo es analizar la fauna que se ha asentado en la laguna ante la presencia de especies invasoras que han podido alterar el equilibrio de su ecosistema, como la citada tilapia de Mozambique, que desde 2024 habita sola tras haber devorado al resto de especies con las que compartía el espacio, y el cangrejo azul.
Raúl García Brink señala la posibilidad de que el origen de esta plaga marina pueda estar en el interior de la Isla, donde pudo haber sido soltada con anterioridad por alguna persona en alguna de las presas de la cuenca y que terminaron arrastradas hasta la costa turística con las riadas.
Los cambios en su ciclo reproductivo
El consejero señala que se están usando nasas dentro del estudio universitario para recogerlas, además de que se va a estudiar el uso de otras artes de pesca como el chinchorro para las capturas.
El Cabildo considera que los datos que se están recabando permitirán tomar decisiones científicas para tratar de poner coto a la propagación de esta especie invasora, y restaurar la zona.
El estudio comenzó en octubre con el primer muestreo, se desarrollará durante un año y consistirá en tomas mensuales para obtener patrones estacionales que permitan conocer la evolución de la fauna a lo largo del tiempo. A través de este seguimiento, los investigadores podrán analizar si aumenta o disminuye la presencia de especies invasoras, así como observar cómo varía su tamaño y desarrollo durante el ciclo reproductivo, tal y como publicó este periódico.
Tanto la tilapia como el cangrejo azul son especies invasoras depredadores que compiten con la fauna local, tanto por el alimento como por el espacio.
La Charca forma parte de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas, ocupando 403,9 hectáreas de espacio protegido por su singularidad ecológica, paisajística y ornitológica.
Acumulación de cañas y basura
El barranco de las Charcas de Maspalomas acumula en estos días numerosas cañas que ha dejado la riada casi en su desembocadura, a lo que se suman plásticos, garrafas, cajas y basura de todo tipo, con el riesgo de que puedan acabar en el mar, generando también mal olor. Esta situación coincide con la presencia de numerosas aves. Buena parte de esta maleza se ha depositado también junto al paseo de la Charca. El consejero de Medio Ambiente del Cabildo, Raúl García Brink, alega que se está esperando que se seque el espacio para que el Ayuntamiento pueda meter maquinaria, para lo cual también se requieren permisos. En cualquier caso, señala que se ha retirado bastante, y que todavía se sigue llevando a cabo la limpieza.
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