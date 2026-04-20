Santa Brígida repara de emergencia 9.226 metros de red de saneamiento dañados por la borrasca Therese

El Ayuntamiento de Santa Brígida ha declarado como obras de emergencia las actuaciones necesarias para restituir los colectores principales del servicio de saneamiento dañados tras el paso de la borrasca Therese. La medida, anunciada por el alcalde José Armengol, busca agilizar los procedimientos administrativos para acelerar la recuperación del servicio. La intervención prevista abarca 9.226 metros de red en distintos barrancos del municipio, incluyendo tramos prioritarios ya diagnosticados y nuevas actuaciones complementarias. Las primeras estimaciones sitúan la inversión necesaria en torno a 5 millones de euros.

Según el consistorio, los servicios municipales han trabajado desde el primer momento para atender las incidencias más urgentes, una vez bajó el nivel del agua. De forma paralela, el personal técnico ha realizado un análisis para evaluar el alcance de los daños antes de iniciar las obras de mayor envergadura, cuyo comienzo se considera inminente.

Imagen de los daños provocados por la borrasca Therese en el saneamiento municipal de Santa Brígida. / LP/DLP

Las inspecciones han constatado daños críticos, con especial afección en la red que discurre por el Barranco Alonso y el Barranco Guiniguada (Meleguinas–Puente de la Calzada). En esos puntos, la restauración del servicio pasa por ejecutar una nueva red, por lo que se desarrollan los trabajos previos para el inicio de las obras. En otros tramos con menor afección, como el Barranco Merdejo o el Barranco de Santa Brígida, se han realizado intervenciones desde que las condiciones del terreno lo permitieron y, a día de hoy, se continúa trabajando en la zona.

Tramos más graves y longitudes afectadas

El informe técnico identifica como incidencias más graves los tramos entre El Tejar y la intersección con el Barranco El Colegio (1.740 metros) y entre el Puente de Las Meleguinas y el Puente Los Silos (1.830 metros), donde se detecta un nivel de afección alto por la pérdida total de la red existente, lo que obliga a una intervención integral.

En el Barranco Santa Brígida, el tramo entre la Presa de Gamonal y la trasera de la Iglesia suma 1.250 metros con pérdida parcial de la red y un nivel de afección medio-alto. A ello se añade otro tramo de 900 metros entre la trasera de la iglesia y el Puente de Meleguinas, donde se han localizado incidencias puntuales.

En el Barranco El Colegio, de 195 metros, y en el Barranco Merdejo, de 560 metros, se registraron daños puntuales que ya se han restaurado. Además, el proyecto contempla zonas de actuación en 2.751 metros adicionales, entre ellas nuevos tramos del Barranco Alonso, el Barranquillo de Dios (1.430 metros) y conexiones hacia la red de San Mateo.

Más inspecciones y ampliación de zonas

El área de Saneamiento, que dirige María Sánchez-Fernaud, mantiene las inspecciones en distintos puntos del municipio y prevé incorporar nuevas zonas de actuación al proyecto conforme avancen las revisiones técnicas. El Ayuntamiento justifica la declaración de emergencia por la gravedad y el alcance de los daños, con el objetivo de restablecer el servicio “a la mayor brevedad posible”.