Agaete cobrará 400 euros por día de rodaje de un película, 104 por bochinche y tres euros de entrada al Huerto de Las Flores

El Ayuntamiento de Agaete tramita la actualización de sus tasas, entre ellas de puestos ambulantes, el rodaje de películas, la celebración de bodas y la entrada a los museos locales. Las ordenanzas, que se aprobaron en el último pleno, establecen el pago de 104 euros diarios por montar un bochinche de seis metros cuadrados, tres euros por la entrada de adultos al Huerto de Las Flores y de 200 euros por celebrar una boda en este botánico, así como 400 euros por jornada de rodaje de una película que ocupe la vía pública.

Agaete reconoce en su nueva ordenanza fiscal de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y ambulante y rodaje cinematográfico que la ocupación del espacio de dominio público para llevar a cabo un rodaje cinematográfico o una producción audiovisual presenta una alta intensidad de uso, y se desarrolla de manera itinerante por las distintas calles, plazas, playas y parques del municipio, "pudiendo experimentar modificaciones in situ en función de las condiciones climáticas, la logística y la complejidad técnica de cada producción, lo que dificulta la determinación precisa del área efectivamente utilizada".

Paseo de los Poetas

Por este motivo, la propuesta de nueva tasa en tramitación establece una cuota fija diaria de 400 euros para este tipo de ocupaciones de la vía pública "garantizando el principio de equivalencia y de capacidad económica en atención a la elevada rentabilidad de estas actividades".

Puesto de turrón en las fiestas de Agaete. / Andrés Cuz

Las tarifas a pagar por empresarios que quieran montar su negocio en la vía pública varían según su localización y momento del año. Pero, como ejemplo, la instalación de un bochinche de seis metros cuadrados en las fiestas durante 10 días en la calle León y Castillo supondrá un desembolso de 17,28 euros por metro cuadrado y día. Es decir, 103,68 euros diarios; y la colocación de un ventorrillo de un metro cuadrado durante un mes de verano en el Paseo de los Poetas se sitúa en 2,07 euros por metro cuadrado cada día.

En cuanto a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por visitas a museos, exposiciones, monumentos históricos o artísticos u otros centros o lugares análogos se establece para la entrada general al Huerto de Las Flores, que acaba de reabrir tras su amplia reforma, el pago de tres euros por persona, que se reduce a un euro cuando se trata de grupos escolares menores de 18 años. Y, su vez, para el Museo de la Rama se cobrará 2,50 euros por entrada, siendo de uno para los jóvenes.

Un coste de 134.000 euros de gestión

El estudio técnico económico detalla que el total de costes de funcionamiento y conservación del Huerto de la Flores es de 133.897 euros, lo que dividido entre el número de unidades a prestar, resulta un coste unitario de 5,38 euros. Mientras, el desembolso total para la prestación del servicio en el Museo de la Rama es de 16.089 euros, resultando un coste unitario de 4,13 euros.

Por último, se tramita también la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por autorizaciones matrimoniales civiles y utilización de instalaciones municipales establecen como cuotas realizadas por el alcalde, o concejal y en quien delegue de 60 euros cuando tiene lugar en las Casas Consistoriales de Agaete, y 200 euros si se toma como marco para la boda el Huerto de Las Flores, que acaba de reabrir sus puertas tras una amplia reforma de este histórico botánico.

Casarse los viernes

El informe municipal detalla que las autorizaciones matrimoniales civiles pueden celebrarse los viernes, con un máximo de tres enlaces matrimoniales por día. Si cada año, señalan los técnicos, tiene 52 semanas, los días de prestación o realización efectiva del servicio o actividad corresponde a la misma cantidad. Por todo ello, el número de enlaces que se podrán llevar a cabo asciende a 156 eventos como máximo cada año.

El total de costes por las autorizaciones matrimoniales realizadas en las Casas Consistoriales de Agaete supone una cuantía de 32.174 euros, lo que dividido entre el número de unidades a prestar, resulta un coste unitario de 206,25 euros, mientras que el coste total para la prestación del servicio en el Huerto de las Flores es de 47.036 euros, por lo que resulta un coste unitario de 301,52 euros. Todo ello, teniendo en cuenta todos los servicios que requiere.

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El BNR en la oposición solicitó sin éxito que se establezcan bonificaciones a colectivos como los artesanos y organizaciones sin ánimo de lucro, y billetes más caros en los museos para sufragar los costes, si bien el grupo de gobierno defendió sus planteamientos en base a los informes de los técnicos, a la vez que se mostró abierto a posibles actualizaciones de las tasas una vez entren en vigor, si se estima oportuno para atender al interés general.