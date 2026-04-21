Arucas y Santa Catarina de Cabo Verde relanzan su hermanamiento para emprender proyectos agrícolas, de agua y energía

Arucas retoma los contactos con el municipio de Santa Catarina, en la isla de Santiago en Cabo Verde, para formalizar su hermanamiento, además de abrir líneas de colaboración en materias como la agricultura, energía y el tratamiento de aguas. Una delegación del municipio, entre los que se encontraba el alcalde, Armindo Freitas, y el coordinador de Cooperación y Relaciones Internacionales, Adalberto Monteiro, mantuvo un encuentro institucional este lunes con el alcalde grancanario, Juan Jesús Facundo, miembros del grupo de gobierno municipal y el cronista oficial del municipio, Armando Pérez, realizando una visita por los rincones más emblemáticos de la ciudad grancanaria.

Un momento del recorrido por la fábrica de ron, con el cronista de Arucas, Armando Pérez. / LP / DLP

Municipios del Norte de la Isla han emprendido en los últimos días una sesión continua de lazos de amistad con pueblos de fuera de nuestras fronteras. Este es el caso de Gáldar, Tejeda y San Bartolomé de Tirajana con los Concellos Galegos del Camino Francés (integrado por once municipios gallegos), a los que les une el Camino de Santiago y la Ruta Jacobea.

De Portugal a Francia

De igual forma, Tejeda también lo ha hecho con Castro Marim (Portugal) y Alleins (Francia), "con el objetivo de articular una cooperación estable en torno a un elemento común: el almendro".

Ahora lo hace Arucas con la localidad caboverdiana de Santa Catalina, para establecer un marco de trabajo para retomar el hermanamiento, cuyas conversaciones se iniciaron con los protocolos firmados en 2002 y 2009, según reconocen ambos ayuntamientos, pero que hasta la fecha no se conoce ninguna materialización práctica. Según lo expuesto durante la visita, la delegación plantea reabrir líneas de colaboración centradas en la desalinización de agua, proyectos energéticos y actuaciones vinculadas al ámbito agrícola.

Agrícola

"La presente visita surge, así, como un momento de relanzamiento de esta asociación, con vistas a su implementación y dinamización efectivas, especialmente en los ámbitos del agua y la agricultura, medio ambiente y energía, formación profesional y desarrollo empresarial", según detalla la Cámara Municipal caboverdiana.

Durante la visita se realizó una reunión de trabajo en la sala de reuniones del Ayuntamiento de Arucas, donde se debatieron áreas estratégicas de colaboración. Los dos alcaldes se intercambiaron recuerdos oficiales, además de dejar por escrita su visita en el libro municipal. A su vez, llevaron a cabo una visita a la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas, a la fábrica de ron Arehucas, así como otros puntos culturales y religiosos "de esa amigable ciudad", como lo ha definido, entre ellas la iglesia.

Esta visita se integra en la estrategia de internacionalización del Municipio de Santa Catarina, fortaleciendo los vínculos institucionales y abriendo nuevas oportunidades de cooperación en beneficio de las poblaciones.

El municipio de Cabo Verde cuenta con una población aproximada de 37.000 habitantes, por lo más de 39.000 personas que tiene empadronados Arucas, y presenta una orografía similar al municipio grancanario, de acuerdo con la información compartida durante la jornada. La economía local se apoya principalmente en la producción agrícola y ganadera, compartiendo muchos aspectos comunes.

Del ron a la iglesia y la huerta insular

Ambas corporaciones se comprometieron a estrechar la relación institucional y a programar próximos encuentros de trabajo con el tejido empresarial, agrícola y ganadero, así como con el sector medioambiental vinculado a las infraestructuras hidráulicas.

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Los alcaldes, Armindo Freitas y Juan Jesús Facundo, en el intercambio de recurdos en el Ayuntamiento de Arucas. / LP / DLP

Una web turística detalla que "Santa Catarina, situada en el corazón de la Isla de Santiago, es uno de los municipios más vibrantes de Cabo Verde. Anclado por la bulliciosa ciudad de Assomada, la región es celebrada por sus mercados animados, paisajes montañosos pintorescos y tradiciones arraigadas. Rodeada de picos escarpados y valles fértiles, Santa Catarina ofrece una combinación única de encanto rural y energía urbana. La región es una puerta para descubrir la cultura caboverdiana, con música, arte e historia entrelazados en la vida diaria. Santa Catarina destaca como un centro agrícola, produciendo gran parte de las frutas y verduras de la isla. Su ubicación central la convierte en un cruce para viajeros que exploran Santiago, ofreciendo fácil acceso a atracciones naturales y culturales cercanas. Los visitantes pueden sumergirse en la cultura criolla local, desde festivales coloridos hasta la música melancólica que resuena en las calles. Ya sea haciendo senderismo por las montañas de Serra Malagueta o visitando el famoso mercado de Assomada, Santa Catarina ofrece una experiencia caboverdiana rica y auténtica".