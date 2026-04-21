¿Qué hacemos con la basura que generamos? El Seminario de Comarcas Sostenibles ofrece algunas soluciones

La basura y residuos de todo tipo que generamos como sociedad consumista y que se ha convertido en uno de los mayores problemas ambientales y de salud pública, y a la que afrontamos con una gestión deficiente, a pesar de dedicar millones de euros para su tratamiento, protagoniza el 19º Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, que celebra la Mancomunidad del Sureste. La nueva edición tendrá este año como sede el centro cultural Federico García Lorca y se reserva en el calendario los días 28 y el 29 de abril.

Este seminario se ha consolidado en Canarias y a nivel nacional e internacional como un foro clave de análisis y reflexión que permite el intercambio de experiencias en torno al desarrollo sostenible en territorios, con especial énfasis en el ámbito local y comarcal, fomentando la economía circular y la valorización y gestión de residuos en islas y territorios aislados.

La presidenta de la Mancomunidad del Sureste y alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, acompañada por los alcaldes de Agüimes y Santa Lucía, Óscar Hernández y Francisco García, presentó este martes esta nueva edición, que lleva por título 'Gestión de residuos', con todo lo que ello conlleva.

Vanesa Martín destacó la “consolidación del sureste grancanario como un espacio clave para el debate y la acción en materia de sostenibilidad a través de este Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, que pone el foco en la gestión de residuos, uno de los principales desafíos a los que se enfrentan actualmente los territorios insulares”. En esta línea, hizo hincapié en la dimensión educativa, “ya que la construcción de un futuro más responsable implica a las personas jóvenes, cuya generación continuará creando un cambio real hacia modelos más sostenibles y adaptados a nuestra realidad”. Para ello, el evento atrae también a estudiantes de diferentes institutos del Sureste.

La presidenta subrayó que este Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles responde a un compromiso claro de la Mancomunidad del Sureste por “seguir impulsando el conocimiento e intercambiando experiencias”. Como ejemplo del trabajo que ya se está realizando, detalló que en el primer trimestre del año la recogida de envases en la comarca ha alcanzado casi 800.000 kilos, un 5% más; la de papel y cartón ha llegado a 872.000 kilos, un 15% más; y la fracción orgánica suma unos 140.000 kilos mediante 200 contenedores instalados. Martín adelantó que en las próximas semanas se incorporarán 321 contenedores orgánicos adicionales, con la intención de “como mínimo duplicar” la recogida de este tipo de residuo.

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Óscar Hernández también señaló que “tenemos que estar orgullosos y orgullosas del resultado de estas ediciones anteriores. Si cuando arrancamos con este seminario era una cuestión de principios básicos para el compromiso con el planeta, la realidad posterior se ha ido imponiendo y aquello que en principio era teoría, ahora es práctica habitual y además una generación de recursos económicos”. El regidor puntualizó además que “este foro es la demostración práctica de que muchas veces los aspectos teóricos de los compromisos se ejecutan y, por lo tanto, son beneficiosos para la tierra”. Por su parte, Francisco García añadió que con este seminario "queremos generar concienciación entre la ciudadanía, no sólo a través de las ponencias de las personas expertas que vienen de diferentes puntos del planeta a contarnos sus experiencias, sino también a través de las propias experiencias de la Mancomunidad del Sureste”.