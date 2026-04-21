Así es el chalet más lujoso de Gran canaria: 3.49 millones de euros por un oasis en Maspalomas
La propiedad se ubica en Calle Mar de Escocia, 19, en Meloneras Hills
En el corazón de San Bartolomé de Tirajana se encuentra una vivienda que redefine el concepto de exclusividad. En una de las zonas más representativas del sur de Gran Canaria, Meloneras Hills, se sitúa una obra arquitectónica de 580 metros cuadrados y acabados que rozan la perfección para recrear un ambiente único y privado.
¿Por qué es una vivienda de ensueño?
Porque es una propiedad que permite disfrutar de todas aquellas comodidades que cualquiera pudiera desear, distribuidas estratégicamente para separar cada faceta del día a día:
La planta principal es el escenario del lujo social. El corazón de la vivienda alberga una cocina de alta gama con isla, un comedor para ocho personas y una suite de invitados.
Sus techos de doble altura y vistas panorámicas confeccionan un salón moderno diseñado para el máximo confort, mientras que su habitación doble en suite con zona de estudio permite desconectar en un ambiente privado y tranquilo.
Por su parte, la planta alta se define como el "santuario del descanso". En ella encontramos un dormitorio principal que cuenta con vestidor y una terraza de 90 metros cuadrados. Incluye, además, un jacuzzi privado, ideal para contemplar el atardecer de Maspalomas con total privacidad.
Asimismo, la planta baja es la zona de ocio y bienestar. Diseñada para el entretenimiento, cuenta con un salón reconvertido en barra de bar, un gimnasio personalizado para mantener un estilo de vida saludable, una zona de juegos con rocódromo y, por supuesto, una oficina privada para quienes teletrabajan desde la comodidad del hogar.
Igualmente, su piscina climatizada de agua salina y su zona chill-out exterior permiten disfrutar en cualquier época del año de los placeres de la vida junto al mar.
¿Qué ventajas tiene la vivienda?
La propiedad destaca por una serie de beneficios diferenciales, tanto a nivel tecnológico como constructivo. Gracias a su sistema de paneles fotovoltaicos, el consumo eléctrico se ve reducido drásticamente. Además, cuenta con un sistema de aislamiento térmico SATE que protege la vivienda del calor del sur de Gran Canaria, manteniendo la temperatura ideal en el interior durante todo el año.
De igual forma, se vende completamente equipada: mobiliario hecho a medida, electrodomésticos de última generación y una exclusiva selección de obras de arte para disfrutar de una mudanza sin esperas. Su revestimiento exterior en estuco mate ofrece una resistencia superior a la salinidad y al sol de la costa, lo que evita la necesidad de pintar la fachada periódicamente.
La vivienda cuenta con accesos independientes tanto para vehículos como para peatones, lo cual garantiza un entorno seguro y discreto para sus residentes.
En definitiva, no se trata solo de una adquisición patrimonial, sino de una inversión en calidad de vida. Un paraíso terrenal diseñado para quienes lo quieren todo: lujo, privacidad, confort y tranquilidad.
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