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Familias del CD Valleseco organizan un aparcamiento solidario durante el Rally Islas Canarias para financiar un viaje a Granada.

El aparcamiento estará operativo del 23 al 25 de abril en la zona de La Laguna, coincidiendo con la prueba automovilística

Cartel anunciador del parking solidario de Valleseco.

Cartel anunciador del parking solidario de Valleseco. / LP/DLP

José A. Neketan

José A. Neketan

Las Palmas de Gran Canaria

Las familias del equipo benjamín del Club Deportivo Valleseco han puesto en marcha un aparcamiento solidario en la zona de La Laguna con motivo de la celebración del Rally Islas Canarias – Rally de España 2026, que este año conmemora su 50 aniversario. La iniciativa tiene como objetivo recaudar fondos para financiar el viaje del equipo a un torneo que se celebrará en Granada del 19 al 22 de junio.

El espacio habilitado se encuentra a unos 150 metros del campo de fútbol de La Laguna y estará operativo entre el jueves 23 y el sábado 25 de abril, coincidiendo con la celebración del rally. La organización ha establecido diferentes tarifas según el tipo de vehículo: 20 euros para turismos, 30 euros para vehículos tipo camper y 50 euros para caravanas.

La expedición del equipo estará formada por unas 44 personas, entre jugadores, familiares y cuerpo técnico, y el coste total del desplazamiento se sitúa en torno a los 15.000 euros. Este aparcamiento solidario se suma a otras acciones impulsadas por las familias, como rifas y sorteos, destinadas a cubrir los gastos del viaje.

El recinto contará con plazas amplias para facilitar la estancia de los usuarios, permitiendo incluso la instalación de mesas, sillas o toldos, con el objetivo de ofrecer un espacio cómodo durante el fin de semana en el entorno natural del municipio.

Capacidad para hasta 400 vehículos

Desde la organización se prevé una capacidad de entre 300 y 400 vehículos y se recomienda realizar reserva previa a través de los teléfonos de contacto difundidos en el cartel de la iniciativa.

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Las familias han agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Valleseco por la cesión del espacio, así como el apoyo de la ciudadanía, colectivos y aficionados al motor. Con esta acción, buscan no solo recaudar fondos, sino también fomentar la participación comunitaria y respaldar el deporte base en el municipio.

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