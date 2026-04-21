La Fundación Canaria Nanino Díaz Cutillas celebra el concierto ‘Silbidos de tiempo’ de Paky y Tania Suárez

La sede de la Fundación Canaria Nanino Díaz Cutillas en Ingenio acoge este jueves, día 23 de abril, a las 19.00 horas, un viaje poético a través de la performance y la poética corporal sostenida en el sonido del piano. Las protagonistas que nos invitan a este periplo son la monitora de teatro inclusivo, actriz, directora de escena Paky Suárez, y la pianista titulada en la especialidad de Pedagogía en el Conservatorio Superior de Música de Canarias, Tania Suárez.

En esta propuesta la prosa poética traspasa el tiempo y llevará al público hacia un personaje vivo, como es el testimonio de una casa ancestral, que se proveerá de alma, y de un cuerpo físico, a través de la interpretación teatral, reivindicando a la mujer rural que se afana por defender los árboles como parte imprescindible de la perpetuidad de la humanidad en el mundo.

En el transcurso del recital podrán escucharse poemas originales e inéditos de Paky Suárez creados exclusivamente para este evento, que estarán acompañados de un variado repertorio ejecutado por Tania Suárez. Entre ellos la Sonata para teclado en FA Menor de Scarlatti, el Preludio en DO Menor, BWV 847 de Johann Sebastián Bach, unos Aires de Lima, el Himno de Canarias de Los Gofiones, el tema Nube de Hielo, de Benito Cabrera y la Suite No 3 en LA Menor para clave de Élisabeth Jacquet.

Paky Suárez, con una experiencia de más de veinte años en el mundo de las artes escénicas, estudió con diferentes profesores en cuerpo, voz e interpretación como Rafael Rodríguez, Javier Galitó Cava, Verónica Forqué, Gabriel Garbiso en verso clásico, Adán Coronado en el cuerpo poético, Marina Wainer en cuerpo, voz, e interpretación, Romina Medina, Daniel Rovalher en entrenamiento actoral y Manu Medina teatro inclusivo y discapacidad.

Por su parte, la pianista Tania Suárez, natural de Ingenio pero afincada en Las Palmas de Gran Canaria, tiene una dilatada experiencia como pianista acompañante y repertorista de diversos proyectos con cantantes solistas o instrumentistas.

La programación de la Fundación Canaria Nanino Díaz Cutillas se desarrollará a lo largo de 2026 con carácter regular en su sede, cuyo edificio cedió hace unos años el Ayuntamiento de Ingenio a la Corporación insular y que fue inaugurado en 2020 en la histórica Casa del Obispo ubicada en la zona de El Toril.

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La fundación dedicada al legado de Nanino Díaz Cutillas es una casona del siglo XV que fue antigua sede episcopal y lugar de residencia del primer obispo de la Isla, Don Diego de Muro, que acoge todo el material que atesora el rico legado del popular etnógrafo y periodista canario fallecido en 1988. Cabe recordar que en 2007 el Cabildo de Gran Canaria constituyó la Fundación con la finalidad de potenciar el conocimiento de las tradiciones canarias desde la conservación, catalogación y custodia de la obra y el legado artístico e intelectual del popular periodista y folclorista. El trabajo de su inventario ha permitido hasta la fecha registrar más de 4.000 objetos de diversa naturaleza, que constituyen el grueso del fondo de la colección.