La gasolina más barata de este martes en la provincia de Las Palmas

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,319€. La segunda opción más económica de la provincia está en Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde la Gasolina 95 está a 1,319€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, martes 21 de abril, con Gasolina 98, la estación SANTANA DOMINGUEZ de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,395€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Ingenio, isla de Gran Canaria, en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10. Allí, la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. tiene la Gasolina 98 a 1,395€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, estación PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48. Allí tiene un precio de 1,429€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PETROPRIX en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde el precio del Gasóleo A es de 1,429€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Gran Canaria

El gasoil más barato lo encontraremos en Las Palmas de Gran Canaria, en la estación PLENERGY en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde el diésel está a 1,429€ el litro. La segunda mejor opción está en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,429€ el litro en PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, a la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, donde el litro está a 1,395€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la SANTANA DOMINGUEZ, S.L., que está a 1,395€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy martes 21 de abril, está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, en la estación PLENERGY, donde está a 1,319€ el litro. La otra opción está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, a 1,319€ el litro en la estación PETROPRIX.

La gasolina más barata de este martes en Lanzarote

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,379€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,379€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Haría, en la estación de servicio PCAN ARRIETA en Carretera General del Norte km 16,1, a 1,499€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación ESTACION PLAYA BLANCA en Carretera Arrecife - Palya Blanca km 34 de Yaiza a 1,499€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,539€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,539€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este martes en Fuerteventura

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Tuineje, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, a 1,395€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31 de Puerto del Rosario a 1,498€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua a 1,479€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE REAL, 22 en Antigua a 1,479€ el litro de Gasóleo A.

La estación SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad en el municipio de Tuineje es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,320€ el litro, seguida por la estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 del municipio de Antigua a 1,339€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Las Palmas de Gran Canaria

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde la estación de servicio PLENERGY ofrece el diésel a 1,429€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,429€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en CALLE AYAGAURES, 3, con un precio de 1,395€ el litro de Gasolina 98 en la estación SANTANA DOMINGUEZ. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON ESCALERITAS, en Avenida Escaleritas 112, con un precio de 1,429€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio PLENERGY, en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde está a 1,319€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 1,319€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Telde

La Gasolina 98 más barata está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,450€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON JINAMAR, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, con un precio de 1,459€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde está a 1,337€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20, en la estación FAST FUEL GORO que tiene la Gasolina 95 a 1,337€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. ofrece el diésel a 1,477€ el litro. La estación FAST FUEL GORO de CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,477€ el litro.

Consulta aquí, al detalle, el precio del carburante, en cada de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas y compara entre ellas para permitirte así el mayor ahorro de dinero posible.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [21/04/2026 8:03:30]