El IES Faro de Maspalomas toca el cielo con su mini satélite

El equipo Celestis, del IES Faro de Maspalomas, representará a Canarias en la fase nacional del concurso CanSat 2026 tras alzarse con el primer premio en la final regional celebrada en La Atalaya de Guía, donde compitieron dieciocho equipos de Gran Canaria, Tenerife, La Palma y Lanzarote. La iniciativa que se desarrolla en los centros de Secundaria busca despertar vocaciones científicas y tecnológicas entre el alumnado mediante la construcción y lanzamiento de pequeños satélites del tamaño de una lata de refresco.

La alumna Laura Penichet y sus compañeros Héctor Suárez, Jovany Cabrera y Nathaniel González, acompañados por el profesor de Tecnología del centro, Genaro Viera, preparan ya el siguiente reto, ahora a nivel nacional. En el caso de que resulten ganadores tendrán como premio un viaje a Holanda para visitar el Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial (Estec) de la Agencia Espacial Europea (ESA). Para este equipo escolar y su mentor sería como tocar el cielo.

Genaro Viera explicó que el certamen cosiste en que cada equipo debe introducir en un recipiente del volumen de una lata “una tecnología que luego se lanza con paracaídas a través de un dron que se eleva a 100 metros” para que, durante la caída, el dispositivo recoja datos. La misión primaria es común para todos los equipos participantes: mediante sensores, el satélite debe medir presión atmosférica, temperatura, humedad y altitud. A partir de ahí, cada grupo diseña su misión secundaria. En el caso de Celestis, el alumnado ideó dos líneas de trabajo, por un lado, un sistema para intentar detectar plagas de mosquitos capaces de transmitir enfermedades; y por otro, la toma de imágenes de terrenos que luego se procesan con inteligencia artificial para determinar qué cultivos serían más favorables en cada zona. Esta última propuesta, que combina ciencia de datos, medio ambiente y agricultura, fue la que acabó convenciendo al jurado y les dio el pase al certamen estatal de Badajoz.

Una práctica real que conecta Ciencia y Tecnología

Para el profesor de Tecnología, más allá de los resultados, el valor del programa está en cómo conecta el currículo con la práctica real de la ciencia y la tecnología. Recordó Viera que el proyecto CanSat lleva ya unos seis años implantado en Canarias dentro del programa STEAM, que fomenta vocaciones científicas y creativas en Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, mediante proyectos multidisciplinares. El año pasado, parte del alumnado que ahora integra Celestis ya había logrado un reconocimiento en otro centro. En esta edición, el municipio vuelve a situarse en el podio regional, con el IES Tablero I Aguañac premiado por su misión secundaria y el IES Faro obteniendo el galardón principal.

Imagen del grupo de 1º de BachilleratoTecnológico, de la asignatura Ingeniería I del IES Faro de Maspalomas. / LP/DLP

El profesor destacó también la creciente presencia femenina en estos proyectos, aunque reconoce que aún queda camino por recorrer. “Aquí tenemos un 20–30% de mujeres a las que les gusta todo este tema de la ciencia y la tecnología. Deberíamos incentivar un poquito más el tema entre ellas, pero se ve que las que hay, les gusta”, apunta. Con la vista puesta ahora en la fase nacional de Badajoz, el equipo Celestis seguirá afinando su mini satélite para representar a Canarias en una competición.

Noticias relacionadas

Laura Penichet, la única alumna del grupo, valoró la experiencia como "muy buena", a la vez que destacó que el número de mujeres en las áreas tecnológicas siguen siendo pocas. "De 16 o 17 alumnos solo cuatro somos chicas, pero a las que estamos nos gusta mucho lo que hacemos", señaló Penichet, que adelantó que su intención es hacer Ingeniería Electromecánica.