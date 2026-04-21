IV Foro Internacional del Queso: a la caza del mejor bocadillo, 19 conferencias y talleres en restaurantes del sur de Gran Canaria

El IV Foro Internacional del Queso volverá a celebrarse en Gran Canaria los días 27 y 28 de abril con un programa que aborda la relación entre el sector primario, el territorio, el turismo y la identidad. La cita, presentada este 21 de abril de 2026, tendrá como sede principal el Hotel Santa Catalina y reunirá a profesionales de la restauración, la hostelería y la producción quesera, según expusieron el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y los consejeros Carlos Álamo (Turismo) y Miguel Hidalgo (Sector Primario).

El encuentro, impulsado por el Cabildo a través de las áreas de Sector Primario y Turismo, incluye demostraciones culinarias, catas, conferencias técnicas, sesiones prácticas y coloquios sobre el papel del queso en la gastronomía contemporánea y su capacidad para aportar valor a un destino. Entre las actividades previstas figura también el III Concurso del Mejor Bocadillo de Queso de España. En total, el programa suma 19 ponencias, y en 11 de ellas intervendrán profesionales vinculados a la ganadería y la elaboración de queso.

Una de las novedades de esta cuarta edición es el formato de algunas intervenciones gastronómicas: varias ponencias se desarrollarán de forma conjunta entre chefs y queseros y queseras, con el objetivo de conectar el producto, la técnica y el proceso de elaboración. La organización destaca, además, la participación de una nómina de especialistas y titulares de restaurantes que, en conjunto, suman una decena de Estrellas Michelin.

Carlos Álamo, Antonio Morales y Miguel Hidalgo, junto a queseros y queseras. / David Delfour/Cabildo de Gran Canaria

Entre los nombres citados figuran Toño Pérez (Restaurante Atrio, 3 Estrellas Michelin), Borja Marrero (restaurante Muxgo, 1 Estrella Michelin y Estrella Verde), Juan Carlos García (restaurante Vandelvira, 1 Estrella Michelin) y Luis Baselga y Massi Delledove (restaurante Smoked Room, 2 Estrellas Michelin). También aparecen propuestas que combinan cocina y queserías, como la participación de Braulio Simancas (restaurante Silbo Gomero) junto a Quesería Montesdeoca, o Artur Martínez (restaurante Aürt) con Jordi Lorente de Quesería La Frasera.

Talleres también en el Sur de la isla

Otra de las incorporaciones al programa es la extensión de los talleres demostrativos a San Bartolomé de Tirajana, una medida orientada a facilitar la asistencia de responsables de compra y jefes de cocina de cadenas hoteleras. Esta actividad cuenta con la colaboración de la Escuela de Hostelería de Las Palmas, según señaló la organización.

Durante la presentación, el consejero de Turismo, Carlos Álamo, aportó cifras sobre el vínculo entre gastronomía y actividad turística: indicó que el 25% de la clientela turística declaró haber degustado la gastronomía de la isla y que el mismo porcentaje la sitúa entre los principales motivos del viaje, lo que estimó en torno a 1,2 millones de turistas. Añadió que el gasto turístico en restaurantes en 2025 fue de 596 millones de euros.

Por su parte, el consejero de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica, Miguel Hidalgo, subrayó el peso de la producción artesana en la isla, con más de 80 miniqueserías. También señaló que Gran Canaria cuenta con la mayor cabaña ganadera del archipiélago, con unas 12.000 cabezas de ganado, y que la elaboración a partir de leche cruda de explotaciones propias se traduce en unas 2.000 toneladas de queso al año. Según expuso, el Cabildo destina 1,4 millones de euros anuales al sector ganadero para mejorar la competitividad de las queserías artesanales e invierte otros 2 millones de euros cada año en actuaciones de valorización del producto local, con presencia destacada del queso.

Inscripciones y encuentro entre denominaciones de origen

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La organización mantiene abierta la inscripción a través de www.forointernacionaldelqueso.com y agradece la colaboración de entidades como Asoquegran, Proguenor, QueRed, Infecar y la Cámara de Comercio de Gran Canaria, así como el trabajo de Julia Pérez Lozano, coordinadora del foro. Además, el lunes 27 de abril, a las 12:00, está previsto un encuentro entre queseros y queseras de Gran Canaria, de la Denominación de Origen Queso Flor de Guía, y de Extremadura, vinculados a la DO Torta del Casar.