Las lanzaderas de empleo en Gran Canaria impulsan la inserción laboral de 24 personas y ya han logrado 19 contrataciones

La Consejería de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria, dirigida por Juan Díaz, impulsa la inserción laboral de 24 personas a través de las lanzaderas de empleo del programa Hubs de Activación de la Empleabilidad, una iniciativa que ya ha logrado la incorporación al mercado de trabajo de 19 participantes en la isla.

El proyecto, presentado este martes en Las Palmas de Gran Canaria, está desarrollado por la Fundación Santa María la Real y ofrece orientación laboral gratuita adaptada a las nuevas demandas del mercado. En el acto también participó la responsable de Desarrollo Territorial del Área de Empleo e Inclusión Social de la Fundación, Sonia González.

Las personas participantes —16 mujeres y 8 hombres mayores de 24 años— llevan desde enero trabajando en equipo para mejorar su empleabilidad. Durante este periodo han desarrollado dinámicas centradas en la inteligencia emocional, el uso de herramientas digitales y la definición de objetivos profesionales, con el fin de ampliar sus oportunidades laborales.

Los perfiles son diversos y abarcan sectores como informática, sanidad, logística, hostelería o administración, lo que refleja la variedad del mercado laboral actual. Desde la puesta en marcha del programa, un total de 63 personas han pasado por las dos lanzaderas activas en la capital, denominadas Activa y Despega, a las que se suma este año la Lanzadera Nómada en Santa Lucía de Tirajana.

Además de las 19 personas que ya han encontrado empleo, otras cinco han mejorado su situación mediante formación o la obtención de certificados de profesionalidad.

Preparación para el mercado laboral

Durante las próximas semanas, las personas participantes continuarán con actividades como simulaciones de entrevistas, elaboración de mapas de empleabilidad y asistencia a ferias y encuentros profesionales, con el objetivo de reforzar su acceso al mercado laboral antes de la finalización del programa en junio.

El consejero Juan Díaz destacó la evolución de los participantes y subrayó la importancia de este tipo de iniciativas para dar respuesta a las nuevas exigencias del mercado de trabajo, mejorando tanto la inserción laboral como la preparación de los participantes de cara al futuro.

El programa Hubs de Activación de la Empleabilidad está impulsado por la Fundación Santa María la Real y cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), en el marco del programa estatal de inclusión social y lucha contra la pobreza.

Noticias relacionadas

En Gran Canaria, la iniciativa se desarrolla a través de un convenio entre el Servicio Canario de Empleo y el Cabildo, con una financiación de 86.190,33 euros, además de la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.