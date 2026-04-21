Marino Alduán defiende en Las Palmas de Gran Canaria un nacionalismo “vigente” entre jóvenes y pide mas canariedad ante la crisis global

Marino Alduán, profesor universitario e histórico dirigente nacionalista, defendió este martes en Las Palmas de Gran Canaria que el nacionalismo canario “está más vigente que nunca”, especialmente entre la población joven. Lo afirmó durante una charla abierta celebrada en la sede de Municipalistas Primero Canarias, donde animó a aprovechar el “impulso del sentimiento de canariedad” que, a su juicio, se percibe en el archipiélago.

Alduán, jefe de gabinete del presidente del Cabildo, Antonio Morales, que está de momento fuera del nuevo proyecto político, sostuvo que “el nacionalismo canario no es nostalgia ni romanticismo”, sino “la respuesta política más coherente” ante problemas que, enmarcó, en un contexto de crisis global con posibles repercusiones para las islas. En esa línea, señaló que el nacionalismo puede ser “la mejor opción política para garantizar el bienestar, el progreso y los derechos de Canarias”.

Asistentes y representantes públicos

La conferencia, titulada El nacionalismo canario imprescindible para la supervivencia de nuestra tierra, contó con la presencia del presidente de Municipalistas Primero Canarias y alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, y del vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, entre otros cargos públicos. También acudieron los alcaldes de Telde, Juan Antonio Peña; Ingenio, Vanesa Martín; Santa Lucía de Tirajana, Francisco García; y Tejeda, Francisco Perera, además de otros representantes municipalistas.

Riesgos, REF y gestión de recursos

Durante su intervención, Alduán advirtió de “graves riesgos” en el escenario político actual y apuntó, entre otros aspectos, a un aumento de la desigualdad respecto al resto del Estado. También afirmó que no se estaría respetando el fuero específico del Régimen Económico y Fiscal (REF) y cuestionó la falta de capacidad de intervención de Canarias en la gestión de recursos que consideró esenciales para el desarrollo del archipiélago, como los aeropuertos y las aguas territoriales. Frente a ello, defendió que “Canarias merece y puede ser dueña de su destino” y apeló a una “fortaleza colectiva” basada en el reconocimiento y el respeto como comunidad.

Trayectoria de Alduán

El ponente vinculó su diagnóstico a una trayectoria extensa en el ámbito educativo y político. Fue fundador en la década de 1970 del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (STEC) y militó a lo largo del tiempo en organizaciones como Unión del Pueblo Canario (UPC), Iniciativa Canaria (ICAN), Coalición Canaria (CC) y Nueva Canarias. En el ámbito institucional, fue viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias (1993-1999) y viceconsejero de Justicia (2003-2004), además de decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (2009-2016). En la actualidad, es director general del Gabinete de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria.

“¿Para qué sirve el nacionalismo?”

Alduán planteó como tarea pendiente la construcción de un proyecto nacionalista “creíble y respetable” que genere confianza y aspire a un respaldo mayoritario. En su argumentación, enumeró objetivos que, a su entender, deberían formar parte de esa propuesta: que la riqueza generada en Canarias se quede en Canarias, que los jóvenes puedan desarrollar su vida en las islas sin verse expulsados por el mercado, que la cultura se enseñe con orgullo en las escuelas y que se conserve el patrimonio medioambiental. También reclamó “voz propia” en los espacios donde se deciden políticas que afectan al archipiélago y defendió una mayor capacidad de gestión sobre energía, mar, infraestructuras y otras materias.

En ese marco, abogó por hablar abiertamente de nacionalismo canario y “nombrarse” como nacionalistas “sin miedos ni complejos”. Añadió que, a su juicio, Canarias no debería ser percibida como una periferia, sino como un territorio con posición geoestratégica en el Atlántico, entre Europa, África y América, con identidad cultural e historia diferenciadas.

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Soberanía y justicia social

En la parte final de su intervención, Alduán vinculó la aspiración de mayores cuotas de soberanía con la justicia social. Defendió avanzar en soberanía cultural, económica, medioambiental y política —con más autogobierno y una visión municipalista— y, a la vez, reivindicó objetivos de igualdad: reducir desigualdad y exclusión social, reforzar la igualdad de género y avanzar hacia una sociedad inclusiva en términos interculturales.