El ParqueSur acoge el I Festival de Yoga y Mindfulness con 49 nacionalidades

El Parque Urbano del Sur, en Maspalomas, acogerá este domingo 26 de abril la celebración del I Festival Internacional de Yoga y Mindfulness Maspalomas 2026, un encuentro gratuito que se desarrollará entre las 10:00 y las 15:00 horas. El evento está organizado por la Asociación Cultural y Deportiva WIP (Walk in the Park), con la colaboración del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el apoyo económico y logístico de una treintena de empresas.

La organización ha informado de que ya se han inscrito más de 1.000 participantes, procedentes de 49 nacionalidades y con 16 países de residencia representados. La media de edad ronda los 44 años y el 83% de las personas registradas son mujeres. A partir del ritmo de inscripciones, obligatorias a través de www.wip.events, los promotores estiman que la participación final podría superar las 1.500 personas.

Un formato sin coste y con voluntariado internacional

La directora del festival, Lilly Rikhter, vinculada a la tradición Siddha, ha señalado que la organización recae en cerca de medio centenar de voluntarios de distintas nacionalidades. En la presentación del evento, Rikhter destacó que el equipo incluye personas de países enfrentados en conflictos, mencionando el trabajo conjunto de voluntariado como parte del espíritu del encuentro.

En el acto de presentación, el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez Sánchez, felicitó a la organización y anunció la “pronta adjudicación” de las obras de ampliación del Parque Urbano del Sur hacia la ladera de Sonnenland, según las declaraciones difundidas por el Ayuntamiento. La concejala delegada de Cultura, Esther Delgado Sánchez, confirmó el respaldo municipal al festival y agradeció la labor de la organización y del voluntariado.

El alcalde Marco Aurelio Pérez y el edil Ramón Suárez junto a los organizadores del festival. / LP/DLP

En la presentación también intervinieron Angelina Carmen Sander, CEO de Gran Canaria Olé, en representación de la comunidad alemana, y Guiuseppe Bucceri, presidente de la Asociación Apicec, vinculada a la comunidad italiana en la isla. Ambos trasladaron su apoyo a la iniciativa, en el marco de un evento que los organizadores plantean como un espacio de convivencia y promoción de un turismo más ligado al bienestar.

Cinco horas de práctica y meditación guiada

El programa plantea un “espacio de bienestar integral” con prácticas de yoga tradicional, mindfulness contemporáneo, meditaciones grupales guiadas, ejercicios de respiración consciente y sesiones orientadas a la relajación del sistema nervioso. Estas actividades estarán guiadas por los monjes Ashram Shiva Sagar y Javier Villaescusa, según la información facilitada por la organización.

El festival nace, según sus promotores, sin intención comercial y como iniciativa de interés social, tras más de 10 años de actividad vinculada a sesiones dominicales de yoga en el parque. La organización afirma que en esas sesiones han participado cerca de 10.000 personas. También destaca el carácter gratuito del encuentro, la estructura voluntaria y la participación de maestros que no perciben honorarios y asumen sus desplazamientos.

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De cara al futuro, la Asociación WIP ya trabaja en una segunda edición en 2027, con la intención de ampliar el formato a tres días, y señala que se están sumando nuevos patrocinadores. El objetivo, según la dirección del festival, es reforzar la posición de Maspalomas como referente europeo de “turismo consciente”.