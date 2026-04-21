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La parrillada de este municipio de Gran Canaria que está arrasando: el restaurante que conquista a los amantes de la carne a la brasa

El establecimiento se caracteriza por sus carnes a la parilla y por sus postres irresistibles

Parrillada de carnes a la brasa

Parrillada de carnes a la brasa

Helena Ros

Helena Ros

La isla de Gran Canaria sigue sorprendiendo con sus rincones gastronómicos. En el municipio de Valsequillo se encuentra en Restaurante Grill Los Gemelos, un establecimiento que se ha convertido en una parada obligatoria para los amantes de la carne a la parrilla.

Los creadores de contenido @grancanaria.atugusto continúan con su serie "21 municipios, 21 sabores", en la que tienen como objetivo descubrir los sabores auténticos de la isla visitando un restaurante representativo en cada uno de los municipios de Gran Canaria. En el quinto capítulo, han visitado el municipio de Valsequillo. "Este sitio es un descubrimiento que nos ha dejado sin palabras", aseguran.

Entrantes sorprendentes

Antes de pasar al palto estrella del local, la experiencia gastronómica comenzó probando diferentes entrantes que conquistaron el paladar de los tiktokers. Entre ellos, destacan los pimientos asados rellenos de queso provolone y chimichurri y las empanadillas de pollo o carne. "Están buenísimas", cometan.

También probaron las berenjenas crujientes con miel de caña, que sorprenden por su textura y la combinación de la verdura crujiente acompañada de un toque dulce.

Parrilladas y sabor a brasa

Si hay una elaboración que defina al establecimiento son sus parrilladas. La carne es la principal protagonista y sus presentaciones destacan por su jugosidad y sabor. "Nos hemos quedado sin palabras, miren este pedazo de parrillada", afirman mientras muestran el plato.

"La carne en su punto perfecto", aseguran tras probar su parrillada, que incluye entrecot, secreto, pollo o chorizo acompañado de papas arrugadas con mojo. Una propuesta pensada para compartir y disfrutar con familia o amigos.

Como broche final, destacan propuestas como la tarta de queso con mermelada de arándanos o el "capricho Dubái". Si embargo, el polvito uruguayo es uno de los imprescindibles del establecimiento. "Está de locos", aseguran.

"Aquí no se viene a comer… se viene a disfrutar", así resumen la experiencia los creadores de contenido.

Horario y ubicación

Restaurante Grill Los Gemelos se encuentra en la Avenida de los Almendros, 9 en Valsequillo. Cuenta con 4,7 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han compartido su experiencia con el resto de futuros clientes. Además, la mayoría de comensales destacan su parrillada.

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Abre viernes y sábado de 12:30 a 16:30 horas y de 19:00 a 23:30 horas, mientras que los domingos reduce su horario y solo ofrece servicio de comidas. De lunes a jueves el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

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