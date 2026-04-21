La primera sidra de Gran Canaria con Formación Profesional: alumnos del Ciclo de Vitinicultura del IES Vega de San Mateo presentan el producto de su curso

Gran Canaria tiene una sidra que rebosa conocimiento. Los alumnos del Ciclo Superior de Vitivinicultura del IES Vega de San Mateo presentaron este lunes las primeras tres elaboraciones a partir de la manzana trabajadas durante el curso, en un acto celebrado en la Bodega Insular de la Isla. Los estudiantes trabajaron durante el año en tres productos: una sidra natural, otra seca y una tercera con matices más afrutados.

La elección de la manzana, cultivada en Gran Canaria, como materia prima viene de la escasez de uva registrada en la cosecha de este año. El profesorado, ante esa circunstancia, decidió aprovechar la circunstancia para, por un lado, desarrollar una experiencia formativa diferente a lo habitual y, a su vez, extender los horizontes prácticos del alumnado haciendo uso de un producto que, si bien no es el mismo, está conectado con los procesos de elaboración y transformación trabajados durante el ciclo.

Proceso de elaboración del vino

El plan formativo de esta particular formación, única en Gran Canaria, enseña a sus estudiantes todo el proceso de elaboración del vino: desde el cultivo de la vid hasta la comercialización del producto final. Los alumnos desarrollan la parte práctica en las instalaciones de la Bodega Insular, lo que posibilita su acceso a laboratorios, aulas de vinificación y distintos espacios especializados que sirven de contacto directo con el sector vitivinícola.

A nivel de salidas profesionales, sus titulados pueden orientarse a ámbitos como el trabajo técnico en bodegas; la responsabilidad de producción o elaboración; el análisis sensorial y la cata; los procesos de destilación o envasado; el asesoramiento en proyectos vitivinícolas o la gestión del enoturismo (aquel orientado al vino) y la comercialización del producto.

En el acto de presentación participaron el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, y el consejero del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo, quienes apadrinaron la nueva sidra. En representación del IES Vega de San Mateo acudieron su vicedirectora, Vanessa Melero, y el jefe del departamento de Industrias Alimentarias, Luis Delfín.

Fortalecer el sector primario

El consejero Suárez aseguró que es necesario dar visibilidad a este tipo de enseñanzas, dentro de un modelo de Formación Profesional que está «más conectado con cada isla y con cada realidad, adaptado a entornos como las medianías» de Gran Canaria. De igual manera, Suárez destacó "la singularidad de este ciclo", que cuenta con alrededor de 25 estudiantes y una media de edad cercana a los 40 años, "lo que refleja su capacidad para atraer tanto a jóvenes como a personas que buscan una nueva oportunidad profesional vinculada al territorio".

Por su parte, Hidalgo reconoce la importancia de este ciclo como una herramienta para fortalecer el sector primario de la Isla y su conexión con nuevas oportunidades productivas. En ese sentido, añadió que la formación en actividades del sector primario «es fundamental, no solo en la uva y el vino, sino también explorando otras producciones, como la manzana», que se cultivan entre Vega de San Mateo y Tejeda.

Desde la Consejería de Educación destacan que la presentación de estos productos coincide con el proceso de admisión para el próximo curso en la Formación Profesional canaria, que continuará abierto hasta el próximo viernes, 24 de abril. De igual manera, recuerdan la nueva página web habilitada para consultar la oferta formativa disponible y toda la información práctica sobre el proceso de inscripción.