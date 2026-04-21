Cerca de 200 profesionales de escuelas infantiles canarias se concentran en Las Palmas de Gran Canaria: "Tenemos hasta 18 niños de 2 a 3 años por educador"

Los educadores infantiles salen a la calle. Las Federaciones de Enseñanza y de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras han convocado una huelga nacional de profesionales del primer ciclo de la Educación Infantil -que abarca hasta los 3 años-, prevista para el 7 de mayo. La plataforma de trabajadores de este ciclo educativo, 03 Canarias, confirmó que se sumará al paro, y organizó este martes una movilización en el parque de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria, en la que participaron alrededor de 200 personas. Verónica Acosta, portavoz de la agrupación, cuenta que reivindican una bajada en los ratios de las aulas: "Tenemos hasta 18 niños de 2 a 3 años por cada educador"

No estamos exigiendo privilegios, lo que buscamos es hacer bien nuestro trabajo: si mejoran nuestras condiciones, mejora la educación de los niños canarios Verónica Acosta — Portavoz de la agrupación 03 Canarias

La plataforma, que además de educadores engloba a otro tipo de profesionales como personal de cocina, de limpieza o conserjes, reclama también que los educadores cuenten con una pareja educativa en las aulas, la contratación de especialistas de apoyo para los niños con necesidades educativas especiales y la mejora de las condiciones salariales. "No estamos exigiendo privilegios, lo que buscamos es hacer bien nuestro trabajo: si mejoran nuestras condiciones, mejora la educación de los niños canarios", explica Acosta.

Consejo de Ministros

La movilización coincide con el comunicado emitido por el Ministerio de Educación tras el Consejo de Ministros, en el que se compromete a revisar, antes del verano, el decreto que regula los requisitos mínimos de los centros que imparten segundo ciclo de Infantil, Primaria y Secundaria, con el objetivo de regular también la ratio en las clases de 0 a 3 años y poder rebajarlas.

En el caso de Canarias, Acosta revela que, por cada educador, cuentan con ocho bebés, trece niños de 1 a 2 años y dieciocho de 2 a 3. La portavoz pide que "lo equiparen con la recomendación de la Unión Europea": cuatro bebes, seis de 1 a 2 años y ocho de 2 a 3 por educador. "En el resto de Europa las ratios son muchísimo más bajas, sólo en España son tan elevadas. En la península llegan a tener hasta una veintena de niños de 2 a 3 años", critica.

Nos hemos unificado todas las escuelas infantiles del territorio español en una única plataforma Verónica Acosta — Portavoz de la agrupación 03 Canarias

La situación actual deriva tanto en una situación de estrés para las educadoras, "que tienen que plantear, organizar y planificar tanto actividades como situaciones de aprendizaje" para que los niños interioricen unos conceptos necesarios para pasar al siguiente ciclo educativo, mientras que tienen que controlar hasta a 18 niños, de los cuáles, tres o cuatro pueden tener, además, necesidades educativas especiales. "Sólo tenemos dos brazos y no podemos cubrir a todos los niños de la manera que se debe", cuenta Acosta. Esto deriva en un impacto también para los niños, "que no pueden acceder a una calidad educativa real".

La plataforma de la que forma parte tiene representación en todas las Comunidades Autónomas: "Nos hemos unificado todas las escuelas infantiles del territorio español en una única plataforma". En el caso de Madrid, Acosta cuenta que llevan de huelga indefinida desde el 7 de abril. Los profesionales de Canarias se sumarán al paro y, en el caso de Tenerife y La Palma, la portavoz cuenta que se prevé una movilización como la de Gran Canaria, pero están a la espera de los permisos necesarios para realizarla.