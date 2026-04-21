Rally Islas Canarias 2026: así será el dispositivo especial de Guaguas Global

El Rally Islas Canarias contará entre el 23 y el 26 de abril con un dispositivo especial de transporte público en colaboración con Guaguas Global, diseñado para facilitar los desplazamientos tanto de aficionados como de residentes durante los días de competición.

Con motivo de la prueba, se reforzarán las frecuencias en distintas líneas que conectan con los tramos cronometrados. El viernes, por ejemplo, habrá servicios reforzados entre Valleseco y Artenara (línea 220), Tejeda y San Mateo (líneas 38 y 101), así como entre Mogán y La Aldea (líneas 303 y 305). Además, la superespecial en Las Palmas de Gran Canaria contará con el apoyo de varias líneas urbanas e interurbanas, como la 14, 103, 303 y 316. De cara al sábado, el refuerzo se centrará en conexiones como Maspalomas (línea 18) y el eje Arucas-Firgas-Teror (líneas 215 y 222), facilitando el acceso a algunos de los puntos más concurridos del recorrido.

Horarios de las guaguas

Los horarios de estas líneas se adaptarán al desarrollo del rally, manteniéndose operativos hasta aproximadamente tres horas antes del cierre de carreteras en cada tramo, lo que permitirá a los espectadores acceder con antelación suficiente a las zonas habilitadas. En determinados puntos del recorrido también se habilitarán servicios específicos o lanzaderas para mejorar la movilidad y evitar congestiones, especialmente en los tramos con mayor afluencia de público.

Desde la organización se recomienda a los aficionados planificar sus desplazamientos con antelación, consultando los horarios actualizados y los posibles desvíos derivados de los cortes de tráfico. Asimismo, se aconseja acudir con margen suficiente antes del inicio de cada especial, ya que las restricciones de circulación se aplican con varias horas de antelación. Toda la información detallada sobre líneas, horarios y puntos de acceso está disponible en los canales oficiales del rally y de Guaguas Global.