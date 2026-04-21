Santa Lucía de Tirajana
Si resides en Santa Lucía este es el lugar donde te ayudan a tramitar la regularización de personas extranjeras
El servicio se prestará en el Centro de Colectivos El Zagüán con cita previa y apoyo de entidades sociales
El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana pondrá en marcha un dispositivo especial para apoyar el proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras aprobado por el Gobierno de España mediante el Real Decreto 316/2026. El servicio, de carácter gratuito y con cita previa, estará dirigido a personas empadronadas en el municipio que quieran acogerse a este procedimiento. El Ayuntamiento recuerda que el acceso al servicio, la información y la tramitación son gratuitos, y que únicamente se deberá abonar la tasa estatal correspondiente a la autorización de residencia, fijada en 38,20 euros.
La atención se prestará en el Centro de Colectivos El Zagüán, en Vecindario, y contará con la colaboración de las entidades Canoa Solidaria y Fundación Sur Acoge, además del apoyo de la Asociación Canaria de Mediadores Interculturales (Acamei), que facilitará la atención a personas con barreras idiomáticas o culturales.
El dispositivo será gestionado por la Concejalía de Atención Social y Comunitaria, con participación directa del personal de los Servicios Sociales municipales, que se encargará de la valoración de los casos y de la tramitación de los certificados necesarios. Entre ellos destaca el certificado de vulnerabilidad, que podrá incorporarse al procedimiento de solicitud de residencia temporal por circunstancias excepcionales de arraigo extraordinario.
Este mecanismo está dirigido a personas extranjeras en situación administrativa irregular que residan en el municipio y que no puedan acceder a otras vías de regularización, especialmente aquellas en condiciones de especial vulnerabilidad.
De forma previa a la puesta en marcha del servicio, el Ayuntamiento ha iniciado acciones formativas dirigidas al personal municipal y a colectivos implicados, con el objetivo de facilitar el acompañamiento en la tramitación de solicitudes.
Información y requisitos del proceso
El dispositivo estará operativo desde este jueves en horario de mañana y tarde. Además, el Ayuntamiento impulsará acciones informativas dirigidas tanto a personal técnico como a entidades sociales y ciudadanía, para explicar los requisitos y el funcionamiento del proceso.
Entre las condiciones para acogerse a esta regularización se encuentran haber llegado a España o haber solicitado protección internacional antes del 1 de enero de 2026, acreditar una permanencia continuada de al menos cinco meses, carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público o la seguridad.
El concejal de Atención Social y Acción Comunitaria, Saúl Antonio Goyes López, señaló que este dispositivo responde a la necesidad de atender a personas en situación de vulnerabilidad en el municipio, garantizando un acompañamiento cercano y accesible, en coordinación con las entidades sociales.
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