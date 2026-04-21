San Bartolomé de Tirajana destina 18 millones de euros para construir su primera residencia de mayores

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a través de la Concejalía del Mayor, ha informado del avance en la tramitación de la futura residencia de mayores, un proyecto que cuenta con una previsión global de 18 millones de euros y cuyo documento técnico se encuentra ya en fase de redacción. Según la información municipal, para esta primera etapa se ha previsto una inversión inicial de 600.000 euros destinada a la elaboración del proyecto.

El Consistorio explica que el presupuesto para el desarrollo de la residencia fue aprobado en un pleno extraordinario, en el que se tramitó la modificación presupuestaria necesaria para su ejecución a través de la Mancomunidad de Medianías. La Concejalía del Mayor está dirigida por Dimas Sarmiento (Coalición Canaria), formación que enmarca este avance dentro de los proyectos estratégicos del mandato.

28 millones hasta final de año en áreas sociales y vivienda

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, vincula la actuación a un paquete de medidas para movilizar 28 millones de euros hasta final de año, orientados a mejorar servicios en Vivienda, Servicios Sociales y Mayores. El Ayuntamiento sitúa estas partidas dentro de un conjunto más amplio que, según detalla, permitiría movilizar cerca de 60 millones para reforzar servicios públicos en el municipio.

Dimas Sarmiento y Alejandro Marichal. / LP/DLP

En declaraciones difundidas por el propio Consistorio, Marichal señala que las actuaciones responden a una “hoja de ruta centrada en las personas”, con atención a mayores y políticas sociales, y orientada a impulsar proyectos que, según afirma, buscan mejorar la calidad de vida de la población.

Dentro del bloque de inversión, el Ayuntamiento recoge una transferencia de 6,6 millones de euros a la empresa Visocan para la construcción de vivienda pública. Además, indica la activación de 1,6 millones en modificaciones presupuestarias, centradas principalmente en servicios sociales, mayores, turismo y dinamización económica.

En el ámbito social, el Consistorio detalla que destina más de 470.000 euros para reforzar la atención directa, incluyendo ayudas de emergencia, programas de intervención social, formación técnica y actividades comunitarias.

Mejoras en centros y apoyo a entidades

La relación de partidas incluye también 140.000 euros para la mejora del mobiliario en centros de día y en el centro de Alzheimer, con el objetivo de adecuar la atención prestada. A ello se suma una consignación de 131.000 euros en subvenciones a entidades sociales del municipio, orientada a reforzar el tejido asociativo.

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En el apartado urbanístico, el Ayuntamiento señala una inversión de 487.133,87 euros para expropiar terrenos en El Tablero, con el fin de avanzar en la ordenación del suelo y desbloquear actuaciones pendientes. En paralelo, se recoge una dotación de más de 575.000 euros para dinamización económica y turística, destinada a eventos, festejos y promoción turística.