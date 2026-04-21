Los territorios insulares reclaman mecanismos financieros adaptados para afrontar el cambio climático

La segunda jornada de la Cumbre Global de Islas Sostenibles (GSIS) 2026 pone de relieve un consenso claro entre los territorios insulares participantes sobre la necesidad de desarrollar mecanismos de financiación adaptados a sus realidades específicas para poder acelerar la transición hacia modelos más sostenibles y resilientes. Asimismo, se ha destacado la importancia de actuar desde lo local para generar soluciones con alcance global.

En este contexto, el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, presentó la estrategia insular de adaptación al cambio climático, destacando que la isla ha evolucionado más allá de la mitigación para situar la adaptación como una prioridad en la agenda pública, con el objetivo de reforzar la capacidad del territorio frente a los impactos del cambio climático.

Energías renovables

García Brink puso en valor iniciativas como el sistema de alerta temprana Alertagran, el proyecto Impulsa Maspalomas y el despliegue de más de 40 actuaciones en energías renovables, almacenamiento energético, movilidad eléctrica y gestión del agua, orientadas a reforzar la resiliencia de la isla.

Durante la mesa redonda inaugural, Gran Canaria, junto a líderes de las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Curazao, Haití, Corea del Sur (Jeju), Chile y las Islas Turcas y Caicos, coincidió en la necesidad de abordar de forma conjunta la seguridad energética, el cambio climático y la vulnerabilidad económica.

Puesto informativo del Cabildo. / LP / DLP

Uno de los principales mensajes de la jornada fue la necesidad de escalar soluciones que ya están demostrando su eficacia. Tecnologías como las microrredes, los sistemas de almacenamiento energético o los nuevos modelos de financiación climática han pasado de la fase piloto a su implementación real en distintos territorios, abriendo ahora el reto de su expansión a mayor escala.

Fondo económico de 5,5 millones

Los líderes políticos y expertos subrayaron la importancia de la cooperación internacional para avanzar en la transición energética y climática de los territorios insulares. Gobiernos, instituciones regionales y organismos financieros están reforzando esta colaboración, consolidando marcos comunes para avanzar de forma más justa y sostenible.

En este sentido, destacó la presentación del Fondo Fiduciario para el Cambio Climático de las Islas Vírgenes (Vicctf), dotado con más de 5,5 millones de dólares iniciales. El fondo se plantea como un instrumento operativo para canalizar inversiones en protección costera, seguridad hídrica y alimentaria, energías renovables e infraestructuras resilientes, respondiendo a la necesidad de mecanismos de financiación más adaptados a las realidades de las islas.

Europa y Caribe

La programación del día incluyó, además, espacios de cooperación energética internacional, con un encuentro entre la Unión Europea y países del Caribe centrado en la integración de tecnologías como la energía geotérmica, el almacenamiento y la modernización de redes eléctricas.

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La cumbre continuará mañana con su tercera jornada, que contará con un foro específico sobre geotermia, centrado en su papel en la transición energética de las islas, una fuente estable, limpia y con un alto potencial aún por desarrollar.