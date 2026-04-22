20 empresas buscan trabajadores en Gran Canaria

La zona peatonal de la Avenida de Canarias, en Santa Lucía de Tirajana, acogió este jueves la II Feria de Empleo, una iniciativa que reunió a más de 25 empresas de distintos sectores y a varios centros de formación con el objetivo de facilitar el contacto directo entre empleadores y personas en búsqueda de trabajo.

Durante la jornada los asistentes pudieron conocer las posibilidades de empleo que ofrecen las empresas participantes, recibir información sobre los perfiles profesionales más demandados, consultar qué formación se valora en cada caso y entregar sus currículums directamente en los distintos puestos.

En la feria participaron representantes de empresas vinculadas a la hostelería, la alimentación, las empresas de trabajo temporal y distintos centros formativos. Además de la actividad en los estands, la programación incluyó varias charlas informativas relacionadas con el acceso al empleo y las oportunidades de formación.

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, señaló durante la jornada que muchas empresas del municipio encuentran en este espacio una oportunidad para dar a conocer el tipo de empleo que ofrecen y para recibir directamente los currículums de personas demandantes de trabajo.

Por su parte, el concejal de Desarrollo Económico, Sergio Vega, destacó que esta segunda edición se celebró tras la buena acogida de la primera y subrayó que el número de puestos ha aumentado de 20 a 25 estands.

Contacto directo entre empresas y candidatos

La Feria de Empleo de Santa Lucía busca servir de punto de encuentro entre empresas que necesitan incorporar personal y vecinos y vecinas que buscan una oportunidad laboral o quieren mejorar su situación profesional. El formato permite un contacto directo y rápido entre ambas partes, además de facilitar información útil sobre estudios, perfiles y canales de acceso al empleo.

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Con esta segunda edición, Santa Lucía de Tirajana refuerza una iniciativa orientada a acercar el mercado laboral a la ciudadanía y a crear un espacio de conexión entre tejido empresarial, formación y demanda de empleo.