Agaete celebra la III Feria de Autor con más de un centenar de creadores y un programa literario y musical

Agaete celebrará este sábado 25 de abril la III Feria de Autor/a: Escritores y Escritoras en Agaete, una jornada que reunirá a más de un centenar de creadores y creadoras y combinará literatura y música. La programación se desarrollará de 9.00 a 14.00 horas en el Centro Cultural y en el Huerto de las Flores, con actividades de encuentro entre autores y público.

Inauguración y formato “express”

La apertura oficial está prevista a las 9.00 horas y correrá a cargo de la alcaldesa, María del Carmen Rosario, acompañada por la coorganizadora Isa Guerra, con la colaboración del Ayuntamiento de Agaete. Uno de los ejes del programa serán las “presentaciones express”, un formato que permitirá dar a conocer 21 obras literarias en intervenciones breves.

La feria incluirá un recital literario en el Huerto de las Flores, con lectura de poemas, microrrelatos y fragmentos de diferentes publicaciones. En ese mismo espacio está previsto el estreno de 'El oleaje y la tinta', presentado como el himno oficial del encuentro. Isa Guerra ha explicado que se trata de una composición de rock que vincula “la palabra” con un mensaje de libertad en el municipio.

Música en directo

La programación musical contará con la participación de la solista guiense Beatriz Díaz, conocida artísticamente como Betty Brown, con una muestra de su espectáculo 'Divas del Soul'. El cierre lo protagonizará Isaac Villafranca, vocalista del grupo Paradise, en esta ocasión acompañado por Nivaria Ramírez.

La feria está coorganizada por la activista cultural Isa Guerra, doctora en Filología Románica y licenciada en Psicología por la Universidad de La Laguna. Según la información facilitada por la organización, su trayectoria incluye más de 50 poemarios, ensayos y reconocimientos internacionales, además de traducciones de su obra a nueve idiomas. También desempeña responsabilidades en la Asociación Cultural Canaria de Escritores/as (ACTE) y en la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional en las islas.

Noticias relacionadas

Guerra ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Agaete y ha señalado que la cita del 25 de abril busca reforzar un espacio de visibilidad y encuentro para la creación literaria en Canarias.