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Agrupa Sureste y Hablemos Ahora convierten el Día del Libro en Ingenio en un acto solidario: alimentos a cambio de libros

La coalición organiza una recogida de alimentos a cambio de libros para apoyar a Cáritas del municipio, cuyas reservas están bajo mínimos y no cubren la demanda creciente de familias en situación vulnerable

La tienda solidaria de Cáritas en el parque de Las Mimosas es el punto de intercambio en Ingenio de libros por alimentos.

La tienda solidaria de Cáritas en el parque de Las Mimosas es el punto de intercambio en Ingenio de libros por alimentos. / LP/DLP

José A. Neketan

José A. Neketan

Ingenio

Los bancos de alimentos de Cáritas en Ingenio y Carrizal atraviesan una situación crítica debido al grave desabastecimiento de productos básicos para atender a las familias en situación de vulnerabilidad del municipio. Ante esta situación, a finales de marzo responsables de estas entidades mantuvieron una reunión de urgencia con el Ayuntamiento de Ingenio para trasladar la gravedad del problema.

Actualmente, las reservas se encuentran bajo mínimos y no permiten cubrir la creciente demanda social. Desde Cáritas se ha solicitado la colaboración urgente de colectivos, empresas y ciudadanía, ya que los recursos públicos resultan insuficientes para hacer frente a la situación.

Además de la falta de alimentos, muchas familias tienen dificultades para asumir gastos básicos como el alquiler o los suministros, por lo que garantizar la cesta de la compra se ha convertido en una necesidad prioritaria.

Ante este escenario, los colectivos Agrupa Sureste y Hablemos Ahora Ingenio han organizado una iniciativa solidaria con motivo del Día del Libro, con el objetivo de apoyar a Cáritas y contribuir a paliar la falta de recursos.

La acción, que se celebra este jueves, día 23 de abril, consistirá en el intercambio de un libro por un kilo de alimentos no perecederos, productos de limpieza o de higiene personal. La recogida tendrá lugar en horario de mañana, de 10.30 a 13.00 horas, y de tarde, de 17.00 a 19.30 horas, en dos ubicaciones, un local en la tienda de Cáritas en El Ejido, junto al Parque Las Mimosas y en la Avenida Carlos V, 116, en Carrizal (frente a la empresa InstantCar).

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Todos los productos recogidos serán destinados íntegramente a Cáritas de Ingenio y Cáritas de Carrizal.

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