Carreteras cortadas por el Rally Islas Canarias 2026 en Gran Canaria: tramos y horarios
La prueba, que celebra su 50 edición, obligará a cerrar tramos y vías municipales en distintos puntos de la isla entre el 23 y el 26 de abril
El Rally Islas Canarias 2026arranca este jueves con una novedad inédita en la historia de la prueba: por primera vez contará con cuatro jornadas de competición. Además, esta 50 edición incorpora el tramo espectáculo ‘BP Ultimate - Las Palmas de Gran Canaria’, en el Estadio de Gran Canaria, después del inicio del shakedown en Santa Brígida.
Durante el fin de semana, la celebración de los distintos tramos provocará cortes de tráfico y restricciones de circulación en varios municipios de la isla. Los cierres, en muchos casos, comenzarán la noche anterior a cada jornada e incluirán tanto carreteras insulares como vías municipales.
Estas son todas las carreteras afectadas en Gran Canaria entre el jueves 23 y el domingo 26 de abril:
Cortes de tráfico el jueves, 23 de abril
Shakedown - Santa Brígida
- GC-151, del km 0+000 al 2+980. Cierre desde las 22:00 hasta las 14:30 del jueves 23.
- GC-324, del km 0+000 al 4+900. Cierre desde las 22:00 hasta las 14:30 del jueves 23.
- GC-320, del km 3+950 al 5+850. Cierre desde las 22:00 hasta las 14:30 del jueves 23.
Cortes de tráfico el viernes, 24 de abril
TC 02 - 05: Valleseco - Artenara
- GC-21, del km 23+280 al 39+350. Cierre desde las 22:00 hasta las 20:20 del viernes 24.
- GC-230, del km 1+800 al 3+400. Cierre desde las 22:00 hasta las 20:20 del viernes 24.
- GC-150, del km 13+050 al 10+950. Cierre desde las 22:00 hasta las 20:20 del viernes 24.
- GC-70, del km 28+300 al 29+050. Cierre desde las 22:00 hasta las 20:20 del viernes 24.
TC 03 - 06: Tejeda - San Mateo
- GC-600, del km 14+050 al 0+000. Cierre desde las 18:00 hasta las 18:30 del viernes 24.
- GC-130, del km 0+000 al 2+100. Cierre desde las 18:00 hasta las 18:30 del viernes 24.
- GC-150, del km 0+000 al 4+800. Cierre desde las 18:00 hasta las 18:30 del viernes 24.
- GC-42, del km 15+050 al 15+300. Cierre desde las 18:00 hasta las 18:30 del viernes 24.
- GC-15, del km 19+400 al 11+100. Cierre desde las 18:00 hasta las 18:30 del viernes 24.
TC 04 - 07: Mogán - La Aldea
- GC-200, del km 57+400 al 34+500. Cierre desde las 22:00 hasta las 17:30 del viernes 24.
- Vías municipales, con cierre desde las 22:00 hasta las 17:30 del viernes 24.
Cortes de tráfico el sábado, 25 de abril
TC 09 - 12: Fataga - Maspalomas
- GC-60, del km 26+700 al 47+350. Cierre desde las 22:00 hasta las 17:00 del sábado 25.
TC 10 - 13: Arucas - Teror
- GC-43, del km 4+800 al 8+100. Cierre desde las 22:00 hasta las 18:30 del sábado 25.
- GC-240, del km 0+000 al 4+200. Cierre desde las 22:00 hasta las 18:30 del sábado 25.
- GC-30, del km 1+750 al 8+300. Cierre desde las 22:00 hasta las 18:30 del sábado 25.
- GC-21, del km 19+010 al 14+700. Cierre desde las 22:00 hasta las 18:30 del sábado 25.
TC 11 - 14: Moya - Gáldar
- GC-752, del km 5+100 al 5+700. Cierre desde las 22:00 hasta las 19:45 del sábado 25.
- GC-75, del km 7+600 al 19+200. Cierre desde las 22:00 hasta las 19:45 del sábado 25.
- GC-700, del km 9+100 al 7+400. Cierre desde las 22:00 hasta las 19:45 del sábado 25.
- GC-70, del km 20+800 al 15+000. Cierre desde las 22:00 hasta las 19:45 del sábado 25.
- GC-710, del km 0+000 al 3+150. Cierre desde las 22:00 hasta las 19:45 del sábado 25.
- GC-220, del km 14+300 al 4+400. Cierre desde las 22:00 hasta las 19:45 del sábado 25.
- Vías municipales, con cierre desde las 22:00 hasta las 19:45 del sábado 25.
Cortes de tráfico el domingo, 26 de abril
TC 15 - 17: Ingenio - Valsequillo
- GC-120, del km 10+500 al 0+000. Cierre desde las 22:00 hasta las 15:30 del domingo 26.
- GC-130, del km 11+600 al 21+250. Cierre desde las 22:00 hasta las 15:30 del domingo 26.
- GC-131, del km 0+000 al 1+150. Cierre desde las 22:00 hasta las 15:30 del domingo 26.
- GC-132, del km 1+950 al 0+000. Cierre desde las 22:00 hasta las 15:30 del domingo 26.
- GC-41, del km 10+150 al 13+500. Cierre desde las 22:00 hasta las 15:30 del domingo 26.
- Vías municipales: C/ Amendro, Lugar Jacón, C/ Las Suertecillas, C/ Federico Díaz Beltrama, C/ Orilla Las Vegas, C/ Los Montes y C/ Las Haciendas. Cierre desde las 22:00 hasta las 15:30 del domingo 26.
TC 16 - 18: Santa Lucía - Agüimes
- GC-104, del km 5+400 al 6+800. Cierre desde las 22:00 hasta las 13:00 del domingo 26.
- GC-65, del km 21+800 al 18+100. Cierre desde las 22:00 hasta las 13:00 del domingo 26.
- GC-551, del km 9+900 al 0+000. Cierre desde las 22:00 hasta las 13:00 del domingo 26.
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