Las carreteras de Gran Canaria se someten a su primera gran ITV para evitar que se repitan los fallos graves del puente del Guiniguada

Las carreteras de toda la red insular se someten por primera vez a una inspección técnica especializada con la ayuda de un soporte informático (software), para evitar que se repita el peligro que supuso la aparición de graves fallas en la estructura del puente Guiniguada, de Las Palmas de Gran Canaria, por falta de vigilancia preventiva desde que se construyó. De momento se han revisado 701 estructuras y puentes, de las 1.625 que tiene a su cargo el Cabildo de Gran Canaria para su conservación, entre ellas el viaducto de Tenoya, el más alto de la Isla. Los trabajos continuarán hasta final de año, con una inversión de 1,6 millones de euros.

El puente de Tenoya tienen vida propia. Bajo este viaducto de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria con Arucas (GC-3) de unos 120 metros de altura que le convierte uno de los más altos de la isla, se oculta a la vista de los conductores una galería, en el que sobrevuelan algunas aves que han hecho del lugar su hogar. Pero sobre todo, guarda tensores dentro de unas tuberías y algunos elementos esenciales para que la estructrura de 800 metros de longitud permanezca operativo. En estos días técnicos especializados revisan cada uno de los elementos interiores y exteriores para comprobar que está apto para su uso, desde los tensores hasta las bases sobre las que se levantan los pilares.

Tres vías con problemas

Santiago Jiménez, el encargo de estos trabajos de la unión temporal de empresas (UTE) formada por las empresas IIC y Drace Geocisa, señala que se encuentra "en muy buenas condiciones", salvo por la presencia de algunas humedades y fisuras típicas del hormigón con el que se construyó.

Exterior del viaducto de Tenoya. / LP / DLP

Los técnicos evalúan el estado de cada una de estas infraestructuras con una puntuación que va de 0 a 100 (a mayor puntuación mayores problemas presenta), siguiendo las directrices del ministerio de Transportes y Movilida Sostenible. Solo cuando supera los 70 puntos saltan las alarmas, ya que se constata que requiere una intervención urgente por su grave deterioro.

La inspección de Tenoya es la primera de los grandes estructuras evaluadas, entre las que se encuentran puentes, viaductos, pasarelas, bóvedas y muros. De momento se han revisado 701, por lo que los trabajos no acabarán hasta final de año. De todas ellas, solo tres han presentado deficiencias en torno al límite de 70, que "se pueden corregir", según el consejero de Obras Públicas del Cabildo, Augusto Hidalgo. En este caso se trata de la GC-200, cerca de La Aldea; en la GC-2, próxima a Agaete; y la GC-10 en Telde, con algunas fisuras "pero sin riesgo".

La inspección es la primera de estas características que se lleva a cabo en la isla. El objetivo, reconoce Hidalgo, es que no se vuelva a repetir una situación critica como la vivida en el puente del Guiniguada hace casi tres años con la aparición de graves fallos estructurales al caerse los tensores que sujetaban la estructura, que obligaron a cerrar el paso a vehículos pesados y cortar un carril durante su ejecución en sentido norte, aunque no se cerró en su totalidad al tráfico por el impacto social y económico que hubiera supuesto. Su detención se produjo de forma casual en una inspección rutinaria, por el movimiento que soportaban los vehículos a su paso por el asfalto. Y al entrar en los bajos del viaducto pudieron descubrir la rotura de tensores, que podría haber causado una desgracia si no se toman medidas a tiempo. Nunca se había realizado una inspección exhaustiva, como la que se lleva a cabo ahora por una empresa especializada, que tiene experiencia en estos mismos trabajos en la red nacional dependiente de Madrid, ya que en Canarias están transferidas las competencias en materia de carreteras.

Una situación crítica

Hay que tener en cuenta que el viaducto del Guiniguada debía tener una vida sin contratiempos de casi 100 años, pero se vio afectado por filtraciones de agua y porque faltó un recubrimiento de cemento que no se le añadió cuando se construyó esta infraestructura, lo que obligó a la sustitución de los cables de acero de seguridad de esta obra de ingeniería y un refuerzo extra exterior. Esto pasó con apenas 20 años de vida. La obra imprevista supuso un desembolso de 12 millones de euros.

Galería del viaducto de Tenoya, bajo la carretera. / LP / DLP

El contrato de inspección cuenta con un presupuesto de 1,6 millones de euros, y comenzó en verano del año pasado con la recopilación de un inventario con fichas individualizadas. E incluye un soporte informático (software) para recabar la información de cada una de las infraestructuras de carreteras en manos del Cabildo, con sus deficiencias, a través de una tablet en el que se van apuntando los datos mediante las revisiones en el propio lugar. De esta forma, se tendrá una visión de cada una con su estado actual, que se irá revisando luego cada cinco años para supervisar su evolución. Además, se irán incorporando las nuevas infraestructuras.

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En ocho meses de inspecciones prácticas se han revisado 701estructuras, incluyendo este gran puente de Tenoya y 33 estructuras de grandes dimensiones. A su vez, 163 puentes de tamaño medio, 140 pontones y 166 tarjeas (estructura de drenaje que se construyen bajo las carreteras para facilitar el paso de agua).