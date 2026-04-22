La Enconada acoge una nueva asamblea del proceso participativo para definir el próximo Plan de Barrios de Gáldar

El barrio de La Enconada será este jueves 23 de abril el escenario de una nueva cita del itinerario participativo 'Contigo, Gáldar Sigue Avanzando', la iniciativa con la que el Ayuntamiento de Gáldar está recorriendo distintos núcleos del municipio para escuchar de forma directa las demandas de la ciudadanía. La convocatoria está fijada para las 19.30 horas en la sede de la Asociación de Vecinos de La Enconada y se enmarca en la preparación del próximo Plan de Barrios, un documento que marcará futuras actuaciones públicas en los distintos pagos del municipio.

La reunión de esta semana será la 19ª asamblea abierta de un proceso que el grupo de gobierno local presenta como una vía para conocer de primera mano las necesidades de cada barrio. La idea de fondo es que las obras, mejoras y políticas públicas que se diseñen en los próximos meses partan de propuestas formuladas por los propios vecinos. Esa es la filosofía que el Ayuntamiento ha venido defendiendo desde el arranque de este recorrido participativo, ya visible en la web municipal y en convocatorias anteriores celebradas en otros puntos del municipio como San Isidro o Los Quintana.

Una asamblea vecinal para recoger propuestas del barrio

La convocatoria en La Enconada está abierta a toda la ciudadanía del barrio. El objetivo es abrir un espacio de diálogo directo entre la administración local y los residentes para que se puedan plantear inquietudes, necesidades concretas, sugerencias y prioridades de actuación. El Ayuntamiento sostiene que este sistema permite ajustar mejor la planificación municipal a la realidad diaria de cada núcleo y avanzar en una gestión más cercana.

El proceso participativo está vinculado a la elaboración del próximo Plan de Barrios de Gáldar, para el que el Consistorio maneja una inversión estimada de cuatro millones de euros. Esa cifra sitúa estas asambleas como un paso previo relevante, ya que las propuestas que salgan de cada encuentro servirán de base para priorizar futuras actuaciones. No se trata, por tanto, de una simple reunión informativa, sino de una fase de escucha con impacto previsto en la planificación municipal.

¿Qué hará el Ayuntamiento con las propuestas?

Según ha explicado el propio Ayuntamiento, las iniciativas recogidas en estas asambleas serán evaluadas técnicamente por los servicios municipales. Después, se llevarán al correspondiente Consejo de Barrio, el órgano participativo coordinado por la Concejalía de Participación Ciudadana. Ese mecanismo busca dar continuidad a las demandas vecinales y encauzarlas dentro de la estructura administrativa del municipio.

La participación ciudadana ocupa de hecho un lugar específico dentro de la organización municipal. En la información oficial del Consistorio, la Concejalía de Participación Ciudadana se presenta como un área transversal encargada de incorporar la participación como método de trabajo en la definición de políticas públicas. Además, el Ayuntamiento identifica a los Consejos de Barrio como instrumentos consultivos orientados a mejorar la calidad de vida en los distintos núcleos y a acercar la administración a la ciudadanía.

El proceso llega a su 19ª parada en el municipio

La cita de La Enconada confirma la continuidad de un itinerario que ya ha pasado por otros barrios de Gáldar en las últimas semanas. En San Isidro se celebró la 18ª asamblea del proceso, mientras que en Los Quintana tuvo lugar la 17ª. Esa secuencia refleja que el Ayuntamiento está desplegando una hoja de ruta por distintos puntos del municipio para alimentar con propuestas vecinales el nuevo plan inversor.

Este modelo encaja, además, con otras acciones previas del Consistorio en materia de participación, como el proceso para definir el funcionamiento de los Consejos de Barrio y la exposición pública de su reglamento municipal. La administración local sostiene que estas herramientas deben servir para reforzar la interlocución con asociaciones y residentes y para ordenar mejor la toma de decisiones en el ámbito local.

Un plan con impacto en obras y servicios

Aunque la convocatoria de La Enconada se centra en la recogida de propuestas, el contexto municipal deja ver que el Plan de Barrios tiene una traducción práctica en intervenciones sobre espacios públicos, accesos, infraestructuras y mejoras de uso cotidiano. El Ayuntamiento ya ha vinculado este plan en otras ocasiones a actuaciones en zonas de costa, accesos y espacios comunes, por lo que la nueva fase participativa apunta a actualizar prioridades y detectar necesidades concretas en cada pago.

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En ese marco, la reunión de este jueves en La Enconada se presenta como una oportunidad para que el vecindario intervenga de forma directa en la definición de futuras actuaciones municipales. El reto para el Ayuntamiento será trasladar después esas demandas a decisiones técnicas, presupuestarias y administrativas que den respuesta a lo planteado durante las asambleas.