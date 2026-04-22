El Festival Gáldar en Danza celebra su quinta edición con siete días de espectáculos, talleres y encuentros artísticos

Gáldar volverá a convertirse esta semana en uno de los focos culturales del norte de Gran Canaria con la celebración de la quinta edición del Festival Gáldar en Danza, una cita que del jueves 23 al miércoles 29 de abril de 2026 desplegará una programación repartida entre espacios patrimoniales, museos, instalaciones deportivas y plazas del municipio. El evento gira en torno al Día Internacional de la Danza, que se conmemora cada 29 de abril, y refuerza la apuesta local por vincular creación artística, participación ciudadana y uso cultural del espacio público.

La propuesta combina danza contemporánea, urbana, mediación cultural, formación y actividades familiares. Según la programación oficial publicada por el Ayuntamiento, esta edición reúne a artistas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Madrid, Bilbao, Extremadura y Pontevedra, además de creadores con vínculos internacionales como Nigeria y Reino Unido. El planteamiento del festival vuelve a ser el de años anteriores: usar la ciudad como escenario y acercar la danza a públicos distintos, no solo al habitual de las salas.

Una semana de programación repartida por toda la ciudad

El arranque del festival está previsto para este jueves 23 de abril. La primera actividad será por la mañana en el Polideportivo Juan Vega Mateos, con la performance ‘David & Goliat’, de Ian Garside y Tomás Pozzi, dirigida al alumnado de centros escolares y acompañada de un coloquio posterior con los artistas. Ya por la noche, el Centro Cultural Guaires acogerá la apertura oficial con tres piezas de danza contemporánea: ‘Ephimera’, de Paloma Hurtado; ‘The Trip’, de Aiala Etxegarai; y ‘El Amor’, de Daniel Navarro. La entrada será libre hasta completar aforo.

El viernes 24 el foco se traslada a la participación comunitaria. La bailarina grancanaria Pilar Dámaso impartirá el taller ‘El movimiento desde los tambores’ en dos espacios: el Centro Ocupacional y el Club de la Tercera Edad. Ese mismo día, por la tarde, San Isidro acogerá el ‘Taller de Contact Improvisación’ dirigido por Cristiane Boullosa y Diana Bonilla, abierto a personas mayores de 16 años. La jornada también incluirá en el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada una sesión del programa Artistas en Crianza, con ‘Señora tu madre’, de Raquel Ponce, y la presentación de un cuadernillo impulsado por Beatriz Bello sobre creación artística y maternidad. El cierre del día llegará en la Plaza de Santiago, con la lectura del manifiesto del Día Internacional de la Danza y las actuaciones de escuelas locales.

Danza urbana, propuestas familiares y formación especializada

El sábado 25 por la mañana se celebrará en la Plaza de Santiago el encuentro de danzas urbanas ‘Galdance: Back to Hip Hop’, con Yurena Molina. Ya por la noche, el Museo Agáldar acogerá un programa triple con ‘Echar Raíces’, de Guadalupe Torres; ‘ÌRÍRÍ’, de Oluwabukunmi Olukitibi – Hearts Heartist; y ‘Amapola’, de la Compañía Omos Uno, dirigida por Cristiane Boullosa.

El domingo 26 la programación se orientará a un público más amplio y familiar. En la Plaza de Santiago se desarrollarán ‘¡DJ Tami!’, de Tamara López – TamiCirco, y ‘Sun Dance Family Session’, de NinfA y Dácil Ortega. Más tarde, la Cueva Pintada sumará otra actividad con la proyección del documental ‘He venido a leer la noche’, dentro de DoKumenta, con una propuesta de BeBright – Laura Ramos y moderación de Dácil Ortega.

La recta final del festival pone el acento en la formación. El lunes 27 y el miércoles 29 se desarrollará el taller ‘ÈÉMI’ de danza africana y afro fusión, impartido por Oluwabukunmi Olukitibi – Hearts Heartist, con sesiones en el Polideportivo de La Montaña y en la Ciudad Deportiva Venancio Monzón. El martes 28, la Casa-Museo Antonio Padrón acogerá los talleres escolares ‘Micro Danza-Danza en un metro cuadrado’, dirigidos por Agoney Hernández García, y por la tarde una instalación performática de Javier Ferrer Machín titulada ‘MóVéRé’. Ese mismo día, en el Club del Mayor Estrella del Norte, en Sardina, se celebrará además el taller ‘Conectando con el cuerpo’, a cargo de Peso Producciones, centrado en autocuidado y comunicación empática.

Gáldar refuerza su apuesta por la cultura en espacios patrimoniales

Uno de los rasgos más visibles de esta edición es el uso de espacios culturales y patrimoniales como escenarios del festival. La programación oficial confirma actividades en enclaves como el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, la Casa-Museo Antonio Padrón, el Museo Agáldar, el Centro Cultural Guaires o la Plaza de Santiago, lo que refuerza una fórmula ya habitual en Gáldar: integrar la actividad artística en equipamientos culturales estables del municipio.

Esa estrategia también encaja con el carácter del Día Internacional de la Danza, una conmemoración que se celebra cada 29 de abril desde 1982 y que busca subrayar el valor de la danza como lenguaje artístico y herramienta de encuentro social y cultural. En el caso de Gáldar, el festival utiliza esa efeméride para extender la actividad más allá de una única jornada y construir durante una semana una programación con dimensión educativa, comunitaria e internacional.

Organización y apoyos institucionales

El festival está organizado por Peso Producciones y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Gáldar a través de varias áreas municipales, entre ellas Cultura, Educación, Museos, Servicios Sociales, Actividad Física, Deportes y Salud, además de la concejalía del Mayor. A ello se suma el apoyo de la Casa-Museo Antonio Padrón, el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, Casa África, el INAEM y otras entidades culturales.

Noticias relacionadas

En conjunto, la quinta edición de Gáldar en Danza refuerza el papel del municipio como punto de encuentro para las artes del movimiento en Gran Canaria. La programación combina exhibición, formación y mediación con actividades dirigidas a escolares, mayores, familias y público general, en una semana que vuelve a colocar a la danza en el centro de la agenda cultural local.