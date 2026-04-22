Gáldar
Gáldar compra suelo en San Isidro y Barrial para crear más aparcamientos y ampliar una calle
El Consistorio adquiere un solar en San Isidro para habilitar 16 plazas y dos parcelas en Barrial para ensanchar la calle Adán de Acedo.
El Ayuntamiento de Gáldar ha ejecutado la adquisición de suelo en los barrios de San Isidro y Barrial para ampliar el viario público y habilitar nuevas zonas de estacionamiento. El alcalde, Teodoro Sosa, firmó recientemente la compra de los terrenos junto a las familias propietarias. En San Isidro, el Consistorio ha adquirido un solar de 355 metros cuadrados en la calle Vicente Matamala. La parcela se destinará a la creación de 16 plazas adicionales de aparcamiento, una actuación planteada como respuesta a una petición vecinal para aliviar la falta de estacionamiento en el barrio.
En Barrial, el Ayuntamiento ha comprado dos solares que suman 235 metros cuadrados en la calle Adán de Acedo, donde se prevé el ensanche de la vía con el objetivo de mejorar la circulación. El alcalde explicó que estas operaciones se enmarcan en una planificación municipal orientada a la movilidad y la calidad de vida en los barrios. En esa línea, señaló que las nuevas plazas en San Isidro contribuirán a reducir la presión de aparcamiento, mientras que el ensanche previsto en Barrial permitirá una circulación “más segura y fluida”.
Agradecimiento a las familias
Teodoro Sosa añadió que el Ayuntamiento continuará impulsando inversiones de este tipo para adaptar los espacios públicos a las necesidades actuales del municipio y agradeció la colaboración de las familias Mederos Tacoronte, así como de Vega Padrón, Rodríguez Padrón y Padrón Pérez.
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