Gáldar refuerza el muro de la calle Calderón de la Barca en Sardina con una obra de más de 26.000 euros

El Ayuntamiento de Gáldar ha concluido la reparación integral del muro de contención de la calle Calderón de la Barca, en el barrio de Sardina, una actuación con la que pretende reforzar la seguridad en este punto y mejorar el estado del entorno urbano. La obra ha sido ejecutada a través de la Concejalía de Vías y Obras, dirigida por Eleazar Rodríguez Díaz, y ha supuesto una inversión superior a 26.000 euros, según la información difundida por el propio Consistorio.

La intervención se enmarca en las labores de mantenimiento y mejora que el Ayuntamiento viene desarrollando en distintos barrios del municipio. En este caso, el objetivo principal ha sido actuar sobre una infraestructura con función de contención, clave para la estabilidad del terreno y para la seguridad de los peatones y de la zona colindante. La calle Calderón de la Barca forma parte además de un entorno donde el Consistorio ya ha ejecutado otras actuaciones de mejora urbana en los últimos años, dentro de las obras desarrolladas en Sardina.

Una obra para ganar estabilidad y prevenir problemas futuros

Los trabajos han consistido en la demolición del muro anterior y su sustitución por una nueva estructura de hormigón ciclópeo con un espesor de 50 centímetros. Según detalla el Ayuntamiento, el nuevo muro incorpora además un sistema de mechinales, una solución técnica que facilita el drenaje del agua y ayuda a reducir la presión sobre la estructura, mejorando así la estabilidad del terreno.

Este tipo de intervenciones, aunque poco visibles en comparación con otras obras de mayor impacto urbano, resultan relevantes en la conservación de calles y espacios públicos. Los muros de contención cumplen una función básica en zonas donde existen desniveles o taludes, ya que evitan desplazamientos del terreno y reducen el riesgo de deterioro progresivo de la vía o de las áreas anexas. En el caso de la calle Calderón de la Barca, la actuación busca precisamente asegurar ese comportamiento estructural a medio y largo plazo.

Acabados, limpieza y mejora del entorno

Una vez terminada la obra civil, los operarios completaron la actuación con tareas de enfoscado, alisado y pintura exterior. El Ayuntamiento señala que se aplicó una pintura látex acrovínica de alta resistencia, pensada para soportar la exposición al exterior. La intervención incluyó también labores de desbroce y limpieza del terreno, de modo que la mejora no se limitó al muro, sino que alcanzó al conjunto inmediato del espacio urbano.

Ese enfoque permite entender la obra no solo como una reparación técnica, sino también como una actuación de mantenimiento urbano. En barrios residenciales o de tránsito frecuente, este tipo de trabajos tienen un doble efecto: por un lado, corrigen posibles debilidades estructurales; por otro, contribuyen a mejorar la imagen y funcionalidad del entorno.

Sardina, un barrio con varias actuaciones recientes

La obra de la calle Calderón de la Barca se suma a otras intervenciones recientes en Sardina, donde el Ayuntamiento ha impulsado trabajos de asfaltado, mejora de aceras y actuaciones sobre infraestructuras urbanas. En fechas recientes, la web municipal también ha informado de obras de reasfaltado en calles del barrio y de mejoras en otros puntos próximos, lo que apunta a una línea de actuación continuada en esta zona del municipio.

No es la primera vez que la calle Calderón de la Barca aparece vinculada a obras municipales. En el archivo del Ayuntamiento figuran referencias previas a mejoras en aceras dentro del mismo entorno de Sardina, lo que indica que el Consistorio ha intervenido en diferentes momentos para acondicionar esta área.

El Ayuntamiento defiende el mantenimiento preventivo

El concejal de Vías y Obras, Eleazar Rodríguez Díaz, ha enmarcado la actuación en la política de mantenimiento preventivo del municipio. Según la valoración trasladada por el Ayuntamiento, se trata de obras necesarias para evitar riesgos estructurales y ofrecer a los vecinos un espacio más seguro, funcional y cuidado. La propia Concejalía de Vías y Obras recoge en su portal oficial que entre sus funciones están la conservación y mejora de infraestructuras municipales vinculadas al viario y a los servicios básicos.

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En términos prácticos, este tipo de actuaciones suelen quedar lejos del foco que generan los grandes proyectos, pero son las que sostienen el día a día de los barrios. La reparación de un muro de contención puede evitar desprendimientos, daños sobre la calzada o incidencias que obliguen a actuaciones más complejas y costosas en el futuro. En ese sentido, la obra ejecutada en Sardina responde a una lógica de prevención y conservación del espacio público.