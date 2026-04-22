Gran Canaria activa su gran hoja de ruta climática para cambiar el turismo en la isla

Gran Canaria ya cuenta con una Estrategia de Acción Climática del sector turístico, un documento que servirá de guía para adaptar el destino a los retos del cambio climático, reducir las emisiones vinculadas a la actividad turística y reforzar la sostenibilidad de uno de los principales motores económicos de la isla. La estrategia plantea un marco de actuación para integrar la acción climática en la planificación y gestión turística, con medidas orientadas a mejorar la eficiencia energética, fomentar la movilidad sostenible y la economía circular, reforzar la resiliencia del destino e impulsar una oferta más diversificada y adaptada a un contexto climático cada vez más exigente.

Durante la clausura del foro, Antonio Morales defendió el papel de los territorios insulares en la respuesta global a la crisis climática. «Las islas no solo están en la primera línea de los impactos del cambio climático, sino también en la primera línea de la innovación y de la acción. Somos territorios que, por nuestra escala y nuestras condiciones, tenemos una capacidad singular para ensayar soluciones, para adaptarlas con rapidez y para generar conocimiento útil que puede ser replicado en otros lugares del mundo», afirmó. El día anterior el consejero de Turismo, Carlos Álamo, definió el plan como «un instrumento necesario para avanzar hacia un modelo turístico más sostenible, resiliente y alineado con los objetivos climáticos internacionales».

Políticas turísticas

Entre los objetivos marcados figuran también la incorporación del cambio climático a las políticas turísticas, la promoción de productos vinculados al turismo activo, rural y de naturaleza, y una mayor concienciación ambiental entre turistas y residentes. La estrategia, desarrollada por The Travel Foundation con la colaboración del Consejo Insular de la Energía, fue presentada este martes 21 de abril en Expomeloneras, en el marco del GSIS Global Sustainable Islands Summit, y ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno Insular.

Durante la presentación, la especialista en sostenibilidad turística y directora del proyecto, Alicia Fajardo, señaló que el punto de partida del documento es «la búsqueda del equilibrio entre la actividad turística y el territorio en un contexto de resiliencia y cambio climático». Según explicó, la intención es que Gran Canaria se convierta en un destino que no solo responda a los desafíos actuales, sino que se prepare de forma activa para el futuro.

Declaración de Glasgow

Fajardo recordó además que la isla ya cuenta con planes estratégicos centrados en el crecimiento sostenible, la diversificación de mercados y la mejora del valor de la oferta, aunque advirtió de que la crisis climática introduce nuevos retos que afectan tanto al destino como a los mercados emisores.

La implementación se llevará a cabo de forma progresiva y mediante planes de acción operativos que concretarán las medidas prioritarias, los agentes responsables, los plazos de ejecución y los sistemas de seguimiento. El enfoque será además colaborativo, con la participación de administraciones públicas, empresas turísticas, entidades sectoriales, centros de conocimiento y ciudadanía. Las acciones estarán alineadas con la Declaración de Glasgow e incluirán medidas como la mejora de la eficiencia energética, el uso de energías renovables y la adaptación del destino a los efectos del cambio climático.

Según se expuso durante el acto, la puesta en marcha de esta estrategia permitirá proteger los recursos naturales y la biodiversidad, reducir emisiones, mejorar la calidad del aire, diversificar la oferta turística, aumentar la competitividad, generar empleo verde y favorecer la atracción de inversiones sostenibles.