La Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo de Gran Canaria celebrará los días 22 y 23 de abril, en Infecar, la XXXIII edición del Concurso Oficial de Quesos de Gran Canaria, una cita orientada a reconocer, promocionar y divulgar la calidad de los quesos elaborados en la isla, así como a incentivar el consumo de producto local y la mejora continua de los procesos de producción.

El certamen se integra en el conjunto de los concursos insulares de queso, vino, miel, aceite y papas de Gran Canaria. Su actividad principal será la cata a ciegas de los quesos presentados, que correrá a cargo de un panel de especialistas con formación específica. Además, el reconocimiento al Mejor Queso de Gran Canaria será otorgado por un jurado formado por representantes de las queserías participantes.

Gran Canaria celebra en Infecar la XXXIII edición del Concurso Oficial de Quesos / LP/DLP

De forma paralela, el programa incluirá una cata comentada dirigida a profesionales del sector, en la que se abordarán las características organolépticas de los quesos de la isla. La entrega de premios tendrá lugar a mediados de octubre, en un acto conjunto con el Concurso Insular de Vinos.

Noticias relacionadas

En esta edición se concederán 31 trofeos repartidos entre distintas categorías. Los quesos distinguidos serán inscritos, además, en el certamen internacional World Cheese Awards, que se celebrará este año en Córdoba del 12 al 14 de noviembre, y en el que representarán la producción quesera de Gran Canaria.