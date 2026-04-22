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Gran Canaria reclama equilibrio territorial en la gestión de Proexca ante la concentración política en Tenerife

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, denuncia que todos los cargos directivos de Proexca se encuentran en Tenerife.

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria.

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria. / David Delfour/Cabildo de Gran Canaria

R. Torres

Las Palmas de Gran Canaria

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, expresó este miércoles su preocupación por la "concentración política y ejecutiva" de Proexca, la sociedad pública del Gobierno de Canarias encargada de la proyección exterior del archipiélago, la expansión internacional de las empresas y la captación de inversiones extranjeras. Así lo expresó durante la presentación de los argumentos de una moción que será debatida en el pleno del Cabildo este viernes.

Según Morales, el control de Proexca se encuentra completamente concentrado en Tenerife, desde el presidente Alfonso Cabello hasta el vicepresidente Gustavo González de Vega y el consejero delegado Pablo Martín Carvajal. También pertenece a Tenerife el director general, David Pérez-Dionis, responsable de la Dirección General de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos.

Minerva Alonso, Antonio Morales y Cosme García.

Minerva Alonso, Antonio Morales y Cosme García. / David Delfour/Cabildo de Gran Canaria

La moción destaca que en junio de 2025 se creó la Oficina de Proyectos Estratégicos, adscrita a esta dirección general y vinculada a Proexca. Durante la segunda mitad de 2025, se lanzó un proceso selectivo para siete puestos de trabajo, todos localizados en Santa Cruz de Tenerife, pese a los pronunciamientos contrarios de la SPEGC y la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Morales subrayó que esta centralización ignora la necesidad de un equilibrio territorial y la realidad económica del archipiélago.

Una moción promovida por NC-FAC y PSOE

El texto de la moción, promovida por NC-FAC y PSOE, señala que la concentración limita la eficiencia y accesibilidad de los proyectos que requieren atención presencial y proyecta una imagen negativa al exterior, al centralizar decisiones estratégicas en Tenerife. Además, advierte que esta situación también afecta a Canary Islands Film, cuya función estratégica está ligada a la proyección internacional del archipiélago y la captación de inversión en el sector audiovisual.

Entre las exigencias concretas, la moción insta al Gobierno de Canarias y a Proexca a reubicar o crear nuevas plazas de la Oficina de Proyectos Estratégicos en otras islas, especialmente en Gran Canaria, para garantizar un servicio ágil y equilibrado. También solicita un enfoque archipelágico en la promoción exterior y la representación institucional, asegurando una distribución equilibrada en los cargos de responsabilidad.

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Si la moción es aprobada, el acuerdo se elevará al Gobierno de Canarias, al Parlamento de Canarias, a Proexca, a Canary Islands Film, a los cabildos insulares y a los representantes de los trabajadores de las entidades afectadas, buscando un modelo de gestión más inclusivo y equitativo para todo el archipiélago.

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