El II Certamen Literario Saulo Torón premia el talento del alumnado de Telde
En total, 33 trabajos de siete centros educativos diferentes han formado parte de una convocatoria que crece en esta segunda edición
El Teatro Juan Ramón Jiménez se convirtió este miércoles en escenario de la imaginación, la palabra y el talento joven con la celebración del acto de entrega de premios del II Certamen Literario Saulo Torón, dedicado en esta edición a la figura de Hilda Zudán.
El evento, impulsado por el Ayuntamiento de Telde a través de la Concejalía de Cultura y Gestel, reunió a decenas de escolares, docentes y familias en una jornada marcada por la emoción y el reconocimiento al esfuerzo creativo del alumnado participante.
A lo largo de la mañana, los verdaderos protagonistas fueron los niños y niñas que, con sus relatos, han dado forma a esta segunda edición del certamen. En total, 33 trabajos procedentes de siete centros educativos formaron parte de una convocatoria que continúa creciendo año tras año.
La entrega de premios puso rostro a ese talento emergente, reconociendo historias que van desde la aventura y el misterio hasta la reflexión personal, siempre con la literatura como hilo conductor. Todo ello en el marco de la programación municipal del Día del Libro, que refuerza la apuesta por acercar la lectura a las nuevas generaciones.
El acto contó con la presencia del alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, y del concejal de Cultura, Juan Martel, junto a otras autoridades del ámbito educativo y académico. Durante su intervención, Martel destacó el valor de este tipo de iniciativas para “despertar la creatividad desde edades tempranas y fortalecer el vínculo entre la educación y la cultura”.
La cita incluyó además momentos para el entretenimiento y la música, con la participación de Guicho Estévez y la actuación final de Misael Jordán y Laura Martel, que aportaron un ambiente festivo al cierre del evento.
El jurado, integrado por alumnado de Filología de la ULPGC, fue el encargado de seleccionar los trabajos premiados tras evaluar las propuestas presentadas.
Relación de premiados
Modalidad A – Categoría 1 (3º y 4º de Primaria)
1º Antonio y sus tres amigos – CEIP Hilda Zudán
2º Mi Roque – CEIP San Juan
3º El roque dorado – CEIP San Juan
4º La luz que cambió mi vida – CEIP Saulo Torón
Modalidad A – Categoría 2 (5º y 6º de Primaria)
1º Espero la hora – CEIP Pepe Dámaso
2º La poetisa misteriosa – CEIP Francisco Tarajano
3º Hilda Zudán. La mujer misteriosa – CEIP Francisco Tarajano
4º Una mujer perdida y desorientada – CEIP Saulo Torón
Modalidad B – Categoría 1 (3º y 4º de Primaria)
1º La desaparición de Hilda Zudán – CEIP Saulo Torón
2º Secretos en el desván – CEIP Hilda Zudán
3º La vida se va viviendo – CEIP Pepe Dámaso
4º El febrero del Roque Nublo – CEIP San Juan
Modalidad B – Categoría 2 (5º y 6º de Primaria)
1º Mi soledad buscada – CEIP Montiano Placeres
2º El misterio de las hermanas – CEIP Hilda Zudán
3º Una amistad imposible – CEIP Pedro Lezcano
4º Entrevista a Hilda Zudán – CEIP Pepe Dámaso
- El Gobierno de Canarias declara la prealerta por evento multitudinario ante la visita del papa León XIV
- Quevedo anuncia el lanzamiento de su nuevo disco 'El Baifo' en la playa de Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria
- Un falso Quevedo desata la locura paseando por la zona de Las Canteras: tuvo que intervenir la policía
- El Estrella sube a Tercera RFEF por el ex de la UD Las Palmas Ángel Sánchez: 'Va por ti, hermano
- El TJSC tumba el plan que regula el futuro de Gran Canaria tras tres años en vigor
- El 'modelo Zubieta' como agua bendita para la UD Las Palmas: Copa, cantera y explotación de Anoeta
- Así es el chalet más lujoso de Gran canaria: 3.49 millones de euros por un oasis en Maspalomas
- El propietario 'fantasma' que no aparece en los papeles: su ausencia bloquea durante 28 años la finalización de un edificio de 30 viviendas en Ingenio