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El II Certamen Literario Saulo Torón premia el talento del alumnado de Telde

En total, 33 trabajos de siete centros educativos diferentes han formado parte de una convocatoria que crece en esta segunda edición

El II Certamen Literario Saulo Torón premia el talento del alumnado de Telde

El II Certamen Literario Saulo Torón premia el talento del alumnado de Telde

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El II Certamen Literario Saulo Torón premia el talento del alumnado de Telde / LP/DLP

Bruno Betancor

El Teatro Juan Ramón Jiménez se convirtió este miércoles en escenario de la imaginación, la palabra y el talento joven con la celebración del acto de entrega de premios del II Certamen Literario Saulo Torón, dedicado en esta edición a la figura de Hilda Zudán.

El evento, impulsado por el Ayuntamiento de Telde a través de la Concejalía de Cultura y Gestel, reunió a decenas de escolares, docentes y familias en una jornada marcada por la emoción y el reconocimiento al esfuerzo creativo del alumnado participante.

A lo largo de la mañana, los verdaderos protagonistas fueron los niños y niñas que, con sus relatos, han dado forma a esta segunda edición del certamen. En total, 33 trabajos procedentes de siete centros educativos formaron parte de una convocatoria que continúa creciendo año tras año.

La entrega de premios puso rostro a ese talento emergente, reconociendo historias que van desde la aventura y el misterio hasta la reflexión personal, siempre con la literatura como hilo conductor. Todo ello en el marco de la programación municipal del Día del Libro, que refuerza la apuesta por acercar la lectura a las nuevas generaciones.

El acto contó con la presencia del alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, y del concejal de Cultura, Juan Martel, junto a otras autoridades del ámbito educativo y académico. Durante su intervención, Martel destacó el valor de este tipo de iniciativas para “despertar la creatividad desde edades tempranas y fortalecer el vínculo entre la educación y la cultura”.

La cita incluyó además momentos para el entretenimiento y la música, con la participación de Guicho Estévez y la actuación final de Misael Jordán y Laura Martel, que aportaron un ambiente festivo al cierre del evento.

El jurado, integrado por alumnado de Filología de la ULPGC, fue el encargado de seleccionar los trabajos premiados tras evaluar las propuestas presentadas.

Relación de premiados

Modalidad A – Categoría 1 (3º y 4º de Primaria)

1º Antonio y sus tres amigos – CEIP Hilda Zudán

2º Mi Roque – CEIP San Juan

3º El roque dorado – CEIP San Juan

4º La luz que cambió mi vida – CEIP Saulo Torón

Modalidad A – Categoría 2 (5º y 6º de Primaria)

1º Espero la hora – CEIP Pepe Dámaso

2º La poetisa misteriosa – CEIP Francisco Tarajano

3º Hilda Zudán. La mujer misteriosa – CEIP Francisco Tarajano

4º Una mujer perdida y desorientada – CEIP Saulo Torón

Modalidad B – Categoría 1 (3º y 4º de Primaria)

1º La desaparición de Hilda Zudán – CEIP Saulo Torón

2º Secretos en el desván – CEIP Hilda Zudán

3º La vida se va viviendo – CEIP Pepe Dámaso

4º El febrero del Roque Nublo – CEIP San Juan

Modalidad B – Categoría 2 (5º y 6º de Primaria)

1º Mi soledad buscada – CEIP Montiano Placeres

2º El misterio de las hermanas – CEIP Hilda Zudán

3º Una amistad imposible – CEIP Pedro Lezcano

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4º Entrevista a Hilda Zudán – CEIP Pepe Dámaso

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