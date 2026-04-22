De la prohibición al aplauso: la voz de Bry M, cantante de 18 años, emociona en los hospitales de Gran Canaria

La música tiene el poder de curar, pero a veces encuentra obstáculos inesperados. Bryan Muñoz, un cantautor grancanario de solo 18 años conocido como Bry M, se ha convertido en el protagonista de una historia que ha dado la vuelta a las redes sociales tras su paso por dos de los principales centros sanitarios de Gran Canaria. Su recorrido es aún corto y entre su repertorio destacan temas como 'Mi Pequeño Valiente', en el que reivindica la lucha contra el cáncer o 'Taurito' junto a Carlos Heredia.

Un "silencio" inesperado en el Hospital Insular

Todo comenzó cuando un familiar de Bry M le cuenta que hay un piano que se puede utilizar en Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria. "Siempre voy con mi guitarra, pero la idea de tocar el piano me pareció diferente para alegrarles el día a las personas ingresadas", cuenta el artista. Sin embargo, lo que prometía ser una tarde de alivio para los pacientes se vio truncada. Mientras interpretaba 'All Of Me' al piano, personal del complejo sanitario le interrumpió para trasladarle que podía tocar el instrumento, pero tenía prohibido cantar.

El piano del Doctor Negrín: "El feedback fue muy bonito"

Bryan compartió lo que le había sucedido en redes sociales y una oleada de mensajes le animaron a acudir al Hospital Doctor Negrín, donde le aseguraron que podría cantar sin ningún problema. Tal y como le dijeron, el artista pudo interpretar sin ninguna contradicción y fue gratamente acogido por el personal sanitario y por los pacientes del complejo: "El feedback fue muy bonito, me dijeron varias veces que lo hacía muy bien" afirma Bry M.

"Sentí que habia hecho una labor bonita, vi cómo le cambiaba la cara a la gente".

Los seguidores del joven esperaban ver el desenlace de esta historia y el video interpretando 'Let It Be' de The Beatles en el Hospital Negrín se difundió rápidamente con una acogida muy positiva. Bryan cuenta que su objetivo no era hacerse viral, sino que quería alegrar la tarde de las personas del centro y de paso documentarlo.

Un futuro ligado a la solidaridad

La historia que no empieza como se esperaba tras la negativa del Hospital Insular termina con un final feliz donde triunfó la música, la solidaridad y el cariño. El cantante está muy contento con su acogida en el centro y tantea la idea de volver para realizar pequeños conciertos. "He tenido mucho apoyo a raíz de mi video en el hospital, me han puesto comentarios muy bonitos", concluye el artista.