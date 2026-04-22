El juzgado da carpetazo a la reclamación del Ayuntamiento de Guía para exigir a cuatro empresas que devuelvan dinero

El Tribunal de Instancia Nº 3 de la Sección Civil de Guía da carpetazo a la reclamación económica efectuada por el Ayuntamiento de la localidad contra cuatro empresas que habían prestado servicios a la Sociedad Municipal para la Promoción y Desarrollo, al estimar que habían cumplido con sus obligaciones y que no existía una duplicidad de facturas, como se había pretendido argumentar. El concejal en la oposición de Unidos por Gran Canaria (UxGC), Felipe Pérez, asegura que el fallo confirma que acusaciones que recibió del grupo de gobierno por supuestas irregularidades durante su etapa como concejal de Deporte quedan desacreditas, y que fueron "crueles" al tratar de dañar su reputación personal cuando lo acusaron de "ladrón" y "gandul" para justificar la retirada de sus cargos.

Primero fue un burofax y luego la Sociedad Municipal dependiente del Ayuntamiento de Guía terminó acudiendo al juzgado para reclamar a cuatro empresas la devolución de dinero por supuestos cobros irregulares y pagos indebidos en distintas facturas. Entre los afectados se encontraba una sociedad dedicada a páginas web, por un servicio de «actualización y mantenimiento de página web», una productora, una organizadora de eventos y una empresa de recogida de animales. Estas supuestas anomalías fueron uno de los motivos argumentados por el grupo de gobierno para aprobar la retirada de todas las delegaciones de gobierno al líder de Unidos por Gran Canaria, Felipe Pérez, que abrió una crisis de gobierno que acabó con su marcha.

No hubo duplicidad

El juez le da ahora la razón a las empresas afectadas, tras un acto de conciliación previo en el que se puso sobre la mesa que el Ayuntamiento tiene sus contratos para la prestación de servicios, al mismo tiempo que la entidad de titularidad pública municipal cuenta con contratos propios vinculados a su gestión y dentro de sus propias competencias. De ahí que se descarta la duplicidad de cobros, porque cada uno tiene su ámbito de trabajo.

El caso ha sido archivado, tal y como resaltó el entonces concejal de Deportes en una conferencia de prensa en la que defendió este miércoles su gestión al frente de la Sociedad. Al mismo tiempo, salió en apoyo de las empresas. "Han sufrido mucho", insistió. En este caso, se les reclamó la devolución de dinero tras acusarles falsamentre como señala el juzgado con el archivo de la denuncia.

Transfuguismo

"Han sido muy crueles al tratarme de ladrón y gandul", manifestó el concejal en la oposición por Unidos por Gran Canaria, después de responder a las distintas aseveraciones que recibió cuando fue expulsado del gobierno, mientras dos compañeros de su misma fuerza política continuaron en el pacto, como es el caso de Nayra Pérez y José Fernando Estévez.

En ambos casos, manifestó que fueron expulsados del partido por vía administrativa, aunque nunca acudieron al juzgado para ratificar su posible transfuguismo.

Y antes de decir que con esta sentencia "deja zanjado el tema", repasó los distintos argumentos esgrimidos en su momento en contra por los socios de gobierno para defender su trabajo.

Trece meses y sin contrato marco

Felipe Pérez señaló que se le achacó que durante su gestión no se renovara el contrato marco de la Sociedad, poniendo en peligro su continuidad. "Trece meses después todavía no se ha renovado"

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También insistió en que se negó al ofrecimiento que le hicieron en primera instancia para que continuara en el pacto cobrando un sueldo, pero sin áreas a su cargo, y que solo trabajaba para los intereses del pueblo. Negó que en la edición pasada se fuera a pagar desde Turismo, en manos de su compañera y sin contar con ella, el paso del Rally Islas Canarias por Guía, si bien entiende que se confirmó que fue un éxito.