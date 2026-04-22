La ruta gastronómica del Rally Islas Canarias 2026: estos son los mejores restaurantes para comer entre tramos

Desde el aroma de las carnes a la brasa hasta la sofisticación de la cocina de mercado, la gastronomía grancanaria se une a la pasión por el Rally Islas Canarias convirtiéndose en el complemento perfecto para los seguidores de la prueba.

Gracias a la experiencia compartida por la comunidad de TripAdvisor, se han localizado los restaurantes mejor valorados y con la ubicación ideal para seguir cada tramo con el mejor sabor de boca.

Valle de Mogán

Ubicado en el pintoresco casco del Pueblo de Mogán, en la calle los Pasitos, 2, este restaurante es un diamante en bruto para quienes siguen los tramos del sur. Su propuesta combina la cocina de vanguardia con toques internacionales, todo en un entorno de desconexión. Es el lugar ideal para una cena tranquila tras la intensa jornada de competición.

Bar La Majada

La Majada se considera el templo de la cocina casera. Situado en el corazón del pueblo más alto de la isla, en la avenida Matías Vega, es el punto de encuentro por excelencia para los aficionados que suben a ver los tramos de la cumbre. Su ropa vieja o sus carnes a la brasa son pura energía para aguantar el frío de las medianías.

Restaurante Azafrán

Este emplazamiento se localiza en la Villa del Agua, en la calle José Santos, 2, y se caracteriza por su cocina de autor con raíces canarias. Si el rally pasa por el norte, este local ofrece una parada de altura donde la elegancia y el producto local se dan la mano.

Cómo como 15

En la histórica Villa Mariana, concretamente en la calle Manuel Sánchez Arencibia, este restaurante se ha ganado el favor del público por su frescura y originalidad. Es una parada estratégica antes o después del paso de los coches por los tramos de Teror. Su cocina es directa, deliciosa y con una excelente relación calidad-precio.

Taller Gastronómico El Guachinche, Slu

Situado en Ingenio, en la calle Saulo Torón, este local rescata la esencia del guachinche tradicional pero con una presentación más moderna y ordenada. Carnes a la brasa y vino de la tierra son la carta de presentación de un sitio que repara el apetito al más puro estilo canario.

Taller Gastrónomico El Guachinche, Slu / Tripadvisor

Monasterio La Aldea

Rodeado de un entorno rural único, el Monasterio es un refugio obligatorio para todos aquellos valientes que se desplazan al oeste de la isla. El local se ha convertido en un punto simbólico de la zona por sus tradicionales torneos de cartas; un rincón con solera donde las partidas de majo o subastao son parte esencial de su ADN y del ambiente que se respira entre plato y plato.

Asador Grill Casa Brito

Ubicado en la Calle el Lomito, 8, Casa Brito es una institución en Valsequillo. Al estar en uno de los municipios con más tradición de rallies, el ambiente aquí durante la prueba es único. Su especialidad son los sabores de siempre; y es que en el Asador Grill Casa Brito se come como en casa.

Casa Martell

Este restaurante de Santa Brígida es famoso por sus carnes de primera y sus guisos tradicionales. Su ubicación, estratégica y privilegiada, lo convierte en el epicentro gastronómico para quienes se desplazan entre los tramos del centro y la capital.

Restaurante Casa Martell / Tripadvisor

El Alpendre de la Vega

En la calle El Retiro de la Vega de San Mateo, este restaurante es sinónimo de belleza rural. Se especializa en cocina de mercado, aprovechando lo mejor que ofrece la tierra cada temporada. Es la parada perfecta si buscas alejarte un poco del ruido de los motores y disfrutar de un buen vino canario.

El Alpendre de la Vega / Tripadvisor

Bella Ciao

Situado en la zona de Siete Palmas, cerca del Estadio de Gran Canaria, en la avenida Pintor Felo Monzón, este restaurante es ideal para los que siguen el rally desde la capital. Con una carta de inspiración italiana y mediterránea, es el punto de reunión perfecto tras la ceremonia de salida o el podio final.

Esta ruta de diez paradas es solo una pequeña muestra de que, en Gran Canaria, el motor y la gastronomía forman un binomio inseparable. Desde la costa de Mogán hasta las cumbres de Artenara, cada fogón encendido se convierte en un verdadero homenaje a nuestra tierra.