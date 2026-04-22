El nuevo Mercado Agrícola y Artesanal de San Mateo, más cerca: el Ayuntamiento adjudica la obra por ocho millones de euros

El Ayuntamiento de la Vega de San Mateo ha adjudicado este martes la obra para la construcción del nuevo Mercado Agrícola y Artesanal a la empresa Citanias Obras y Servicios SLU, por un importe de 8.082.563 euros. La obra cuenta con un plazo de ejecución previsto de 20 meses.Tras la notificación formal y un periodo de 15 días hábiles, se procederá a la firma del contrato y, posteriormente, a la firma del acta de replanteo, que marcará el inicio efectivo de las obras.

La alcaldesa, Davinia Falcón, destacó que “con esta adjudicación finaliza un proceso de licitación muy importante, no solo por la relevancia de la obra sino también por el intenso trabajo burocrático que ha implicado”. Añadió que este paso “es decisivo para una infraestructura que será clave en el impulso de nuestra economía local y para consolidar el Mercado como referente regional”.

El nuevo Mercado Agrícola y Artesanal de San Mateo tendrá dos plantas y 40 puestos de venta. Tras algunos cambios en el proyecto, la imagen exterior adquiere un aspecto más cálido, con la incorporación en su fachada de unas lamas de madera que eliminan el aspecto totalmente acristalado que se proponía inicialmente.

En cuanto al interior, todos los puestos de venta pasarán a estar en la planta a pie de calle, donde se habilitarán 40 puestos que podrán ajustarse o redistribuirse en el futuro según las necesidades que se presenten. En la planta baja se instalarán cámaras frigoríficas, donde los vendedores podrán guardar sus productos para mantenerlos frescos, habrá zona de almacenamiento y aseos para clientes. Los vendedores y los trabajadores tendrán también un espacio propio con baños, oficinas y un office. La superficie se completa con una sala multifuncional que se adaptará a las necesidades, pudiendo convertirse tanto en aula de formación como en un espacio para realizar catas o degustaciones o incluso, en un gastrobar.

El proyecto estratégico dotará al municipio de una infraestructura moderna, funcional y adaptada a las necesidades actuales. Se espera que contribuya a reforzar la comercialización del producto local y genere nuevas oportunidades económicas y de empleo en el municipio.