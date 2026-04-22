Onalia Bueno reclama mayor flexibilidad en los fondos europeos para los municipios

Mogán recibió este miércoles 22 de abril la visita de una técnica de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), entidad colaboradora del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, encargada de auditar las actuaciones financiadas con fondos europeos para la rehabilitación y mejora de la avenida de la playa de Mogán y calles aledañas.

La alcaldesa, Onalia Bueno, acompañada por concejales y técnicos municipales, recibió a la representante de la FEMP en Playa de Mogán. Antes de iniciar el recorrido por la zona objeto de la actuación, trasladó las dificultades que afrontan los ayuntamientos canarios en la gestión de este tipo de financiación.

Durante la visita, en la que la técnica comprobó sobre el terreno la correcta ejecución del proyecto, Bueno defendió la necesidad de revisar los criterios de gestión de los fondos europeos para adaptarlos a la realidad administrativa de los municipios canarios y facilitar una tramitación más ágil y viable.

“Muchas veces se legisla y se regula desde los despachos, pero esas normas no se adaptan a la realidad de las administraciones locales”, señaló la alcaldesa, quien advirtió de que esta rigidez lleva en ocasiones a renunciar a oportunidades de financiación por la imposibilidad de cumplir con los plazos y requisitos establecidos.

Bueno también aludió a la “maraña administrativa” que deben afrontar los ayuntamientos de Canarias para sacar adelante sus proyectos, ya que, en la mayoría de los casos, los expedientes requieren permisos o autorizaciones de otras administraciones. Esta circunstancia ralentiza su tramitación, retrasa la ejecución de las actuaciones y dificulta el cumplimiento de los plazos fijados por la Unión Europea.

La técnica de la FEMP se comprometió a trasladar estas observaciones a la Subsecretaría de Estado de Fondos Europeos, con el objetivo de estudiar posibles mejoras en las bases de futuras convocatorias y facilitar así la participación de los municipios en los programas europeos.

El proyecto auditado, “All you need it’s Playa de Mogán”, ha supuesto una transformación integral del entorno turístico y comercial del enclave costero. Entre las actuaciones ejecutadas figuran la rehabilitación del paseo de Los Pescadores; las calles Rivera del Carmen, La Mina, avenida de Las Artes y Alcalde Miguel Marrero, en el paseo de la playa; así como la instalación de tótems interactivos e islas de reciclaje, la renovación del mobiliario urbano y la mejora del parque infantil.

La inversión total asciende a 2.153.556,25 euros. De esa cantidad, el 77,85 % ha sido financiado por el Ministerio de Turismo, Industria y Comercio en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos NextGenerationEU, mientras que el resto ha sido aportado por el Ayuntamiento de Mogán.

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Por último, Bueno recordó que Mogán es “un municipio referente en Canarias en la captación y gestión de fondos europeos”, con 38 millones de euros obtenidos desde 2015, y agradeció el trabajo del equipo técnico municipal que ha hecho posible la ejecución de estos proyectos.