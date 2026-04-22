El restaurante de este municipio de Gran Canaria que arrasa con sus platos bien cargados y su entorno: música en directo los fines de semana

En Gran Canaria, más concretamente en el municipio de Telde hay un rincón gastronómico que ha conseguido hacerse un hueco entre los restaurantes por sus elaboraciones y sus platos contundentes. Se trata de Bochinche Los Alisios, que destaca también por su cercanía al mar.

La creadora de contenido @taniapyetku lo ha visitado recientemente y no ha dudado en recomendar la experiencia gastronómica a sus seguidores. "Uno de mis restaurantes favoritos de Telde", confirma.

Platos bien cargados

Uno de los grandes atractivos del establecimiento son sus platos abundantes, pensados para compartir y así poder disfrutar de diferentes elaboraciones. "Tiene una tremenda tabla de quesos canarios que es un espectáculo", destaca. Además, la tabla viene acompañada de chorizo, morcilla, aceituna y "todo lo que ves".

Las papas arrieras, salteadas con pulpo y langostinos al ajillo, son un plato impredecible para quienes visiten el bochinche. "No veas el sabor que se le queda", asegura. Sin embargo, el cachopo es el plato más "alucinante", ya que está relleno de jamón ibérico y queso ahumado y culminado con dos huevos fritos, pimientos asados y papas fritas. Una elección perfecta para quienes busque un plato contundente y lleno de sabor.

La costilla con compota de manzana y papas panaderas "también está de 10", comenta la creadora de contenido.

Un lugar para disfrutar en Telde

Como en cada comida, los postres completan la experiencia. En Los Alisios destacan opciones caseras como la torrija o el quesillo. "Imprescindible probar su jugosa torrija", recomienda.

Además de la comida, el ambiente que ofrece el establecimiento es clave para sus clientes. El local ofrece música en directo los fines de semana, lo que lo convierte en un plan perfecto para disfrutar con familia o amigos y hace que la experiencia gastronómica sea más completa.

"Este sitio no falla en el municipio", asegura la creadora de contenido.

Horario y ubicación

Bochinche Los Alisios se encuentra en la calle de la Anémona, 2, en Telde. Cuenta con 4,1 estrellas en Google, lo que demuestra la satisfacción de quienes han visitado establecimiento y ha disfrutado tanto del entorno como de los platos.

Abre de miércoles a domingos en horario ininterrumpido de 12:30 a 23:30 horas. Lunes y martes el local permanece cerrado por descanso del personal.