Ayudas al alquiler de viviendas: San Bartolomé de Tirajana amplía las cuantías y llega a más familias

La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha aprobado la nueva ordenanza que regula las ayudas al alquiler de vivienda habitual y permanente, tras concluir el periodo de exposición pública sin alegaciones. Con este paso, se establece el marco normativo que permitirá activar una nueva convocatoria de apoyo a personas y familias trabajadoras frente al aumento del coste del alquiler.

Entre las mejoras introducidas, el límite del alquiler subvencionable se eleva hasta los 1.000 euros mensuales, con posibilidad de llegar a 1.100 euros para familias numerosas, frente a los 850 euros anteriores. Para habitaciones, el tope sube a 600 euros desde los 550 euros previos. Además, se amplía el umbral de ingresos hasta 4,5 veces el IPREM, eliminando el requisito de ingresos mínimos y permitiendo que más familias puedan acceder a las ayudas. La normativa también refuerza el criterio de arraigo en el municipio, estableciendo un mínimo de cinco años en el padrón.

Imagen de archivo de la urbanización Las Llaves de San Fernando. / Juan Castro

El sistema mantiene un modelo de apoyo directo al alquiler, con ayudas de hasta el 30% de la renta, que pueden alcanzar el 40% para familias numerosas, con un máximo anual de 3.000 euros por beneficiario. Los criterios de valoración priorizan factores sociales, económicos y de residencia, asegurando una selección objetiva de las solicitudes en concurrencia competitiva.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, destacó que estas ayudas responden a “una de las principales preocupaciones de las familias: el acceso a la vivienda”, y subrayó que la ordenanza pone recursos directamente en manos de quienes más lo necesitan. Por su parte, la concejala de Vivienda, Lucía Jiménez, señaló que la revisión de las bases adapta las ayudas a la situación actual del mercado y mejora la claridad y justicia del sistema.

Con la aprobación de la ordenanza, el Ayuntamiento ya trabaja en la preparación de la próxima convocatoria, definiendo presupuesto, plazos y periodo subvencionable, momento en que se abrirá el plazo para la presentación de solicitudes.